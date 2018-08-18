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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4353435443554356>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 100
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:02

очно не помню, но это не та квартира, что до НГ 199куе стоила, с окнами явно конца 40х годов, с утёртым в хлам паркетом и площадью 91 метр с окнами во двор?
Там была полностью под капремонт, а это минимум 500 за метр и грамотный прораб и причём свой, чтоб до штуки за метр ремонт не вышел..

Это совминовские дома дома 90х годов. Покупатели попросили продавца всё вывезти, тк будет полный капремонт. Состояние дома - отваливается приклеенный сине красный керамический фасад 10×20 см. Отделка лифта - модный деревянный пластик и чуть чуть подпаленные кнопки
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:04

пошла травля :lol:

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 51981.html

50 000 $ за объект
1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют


1 комната • 10 этаж из 10
Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м²
Стены из монолита
Централизованное отопление

Описание
Код объекта: 133138. АН "Атланта".
В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины
Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Невже прибережні ПІзнесмени не хочуть підвищити сервіс, або знизити ціни?
загуглите что такое жлобство.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, не пойму что делаеться в моем доме в Чабанах.
То сосед предложил вікупить квартиру, теперь обьявление появилось в группе дома про покупку квартиры, хотя за время существования группы такого не помню.

Открываеться осенью школа во дворе. Может государство будет снимать или выкупать квартиры для учителей, поэтому суетяться люди ?
Может просто совпадение ? Какие идеи ?
Был бы в Киеве разведал бы на местности.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:а виталик тоже с николаевской области как ты?
с марса я, планета такая.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продавцы досок активно скупают чабаны. Чабанчики забивать будут первыми
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Может просто совпадение ? Какие идеи ?
столица плавно переезжает в нью чабаны,
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:19

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Может просто совпадение ? Какие идеи ?
столица плавно переезжает в нью чабаны,

В эпицентре "строительного бума" Украины взорвалась ЯБ, и УВ выбрасывает жертв аж до Чабанов и Кировоградов. В Киеве - ОШ.
Это уже не остановить (с) :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:21

  proftpd66 написав:пошла травля :lol:

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 51981.html

50 000 $ за объект
1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют


1 комната • 10 этаж из 10
Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м²
Стены из монолита
Централизованное отопление

Описание
Код объекта: 133138. АН "Атланта".
В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины
Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.

Дом на оползнеопасном склоне в овраге или гуглкарта врёт?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:28

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Может просто совпадение ? Какие идеи ?
столица плавно переезжает в нью чабаны,

В эпицентре "строительного бума" Украины взорвалась ЯБ, и УВ выбрасывает жертв аж до Чабанов и Кировоградов. В Киеве - ОШ.
Это уже не остановить (с) :)


Уже с Германии не погу понять тренды КРЖН и ОКРЖН хотя читаю инфо по теме.
Так что доски отменяються? Рист как в 2005-2008 годах ? На каких дровах ?

А че люди тогда стоят на переходах в Польшу ? Едут зарабатывать на кавалирку в Кийови ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 14 чер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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