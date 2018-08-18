Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
очно не помню, но это не та квартира, что до НГ 199куе стоила, с окнами явно конца 40х годов, с утёртым в хлам паркетом и площадью 91 метр с окнами во двор? Там была полностью под капремонт, а это минимум 500 за метр и грамотный прораб и причём свой, чтоб до штуки за метр ремонт не вышел..
Это совминовские дома дома 90х годов. Покупатели попросили продавца всё вывезти, тк будет полный капремонт. Состояние дома - отваливается приклеенный сине красный керамический фасад 10×20 см. Отделка лифта - модный деревянный пластик и чуть чуть подпаленные кнопки
50 000 $ за объект 1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют
1 комната • 10 этаж из 10 Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м² Стены из монолита Централизованное отопление
Описание Код объекта: 133138. АН "Атланта". В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.
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Господа, не пойму что делаеться в моем доме в Чабанах. То сосед предложил вікупить квартиру, теперь обьявление появилось в группе дома про покупку квартиры, хотя за время существования группы такого не помню.
Открываеться осенью школа во дворе. Может государство будет снимать или выкупать квартиры для учителей, поэтому суетяться люди ? Может просто совпадение ? Какие идеи ? Был бы в Киеве разведал бы на местности.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
50 000 $ за объект 1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют
1 комната • 10 этаж из 10 Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м² Стены из монолита Централизованное отопление
Описание Код объекта: 133138. АН "Атланта". В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.
Дом на оползнеопасном склоне в овраге или гуглкарта врёт?
Хомякоид написав:Может просто совпадение ? Какие идеи ?
столица плавно переезжает в нью чабаны,
В эпицентре "строительного бума" Украины взорвалась ЯБ, и УВ выбрасывает жертв аж до Чабанов и Кировоградов. В Киеве - ОШ. Это уже не остановить (с)
Уже с Германии не погу понять тренды КРЖН и ОКРЖН хотя читаю инфо по теме. Так что доски отменяються? Рист как в 2005-2008 годах ? На каких дровах ?
А че люди тогда стоят на переходах в Польшу ? Едут зарабатывать на кавалирку в Кийови ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 14 чер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )