Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:30
барабашов написав:
Дом на оползнеопасном склоне в овраге или гуглкарта врёт?
Кого это останавливало? "Монстр на Грушевского" - вообще один из самых дорогих в Киеве, ЖК Миракс на 5 домов строят...
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zРадио
в Нед 14 чер, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:30
Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Может просто совпадение ? Какие идеи ?
столица плавно переезжает в нью чабаны,
В эпицентре "строительного бума" Украины взорвалась ЯБ, и УВ выбрасывает жертв аж до Чабанов и Кировоградов. В Киеве - ОШ.
Это уже не остановить (с)
до сліз
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flyman
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:34
Хомякоид написав: Вкладчик1234 написав: vitaliian написав:
столица плавно переезжает в нью чабаны,
В эпицентре "строительного бума" Украины взорвалась ЯБ, и УВ выбрасывает жертв аж до Чабанов и Кировоградов. В Киеве - ОШ.
Это уже не остановить (с)
Уже с Германии не погу понять тренды КРЖН и ОКРЖН хотя читаю инфо по теме.
Так что доски отменяються? Рист как в 2005-2008 годах ? На каких дровах ?
А че люди тогда стоят на переходах в Польшу ? Едут зарабатывать на кавалирку в Кийови ?
так! прочитали КАК БЫСТРО ЗАУРЯДНЫЙ РАБОТНИК СТАНЕТ ФИНАНСОВО НЕЗАВИСИМЫМ
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:35
Больше шансов выиграть в лотерею, чем сделать то что описано в этом блоге.
BIGor
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:36
Вкладчик1234 написав:
В эпицентре "строительного бума" Украины взорвалась ЯБ, и УВ выбрасывает жертв аж до Чабанов и Кировоградов. В Киеве - ОШ.
вдобавок взрыв рождаемости первоклашек после карантина, будущие родители спешат купить квартиру возле новой школы
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vitaliian
в Нед 14 чер, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:38
Хомякоид написав:
Уже с Германии не погу понять тренды КРЖН и ОКРЖН хотя читаю инфо по теме.
Так что доски отменяються? Рист как в 2005-2008 годах ? На каких дровах ?
А че люди тогда стоят на переходах в Польшу ? Едут зарабатывать на кавалирку в Кийови ?
Я тоже не в теме.
Судя по движениям - карточная строительная пирамида начала обвал. И некоторые начали "фиксировать прибыль" и спасаться подальше от эпицентра ЯЗ (или землетрясения, хз)
Сейчас же "несезон" - тяжело понять. Но осенью станет точно понятно, особенно если опять всех закроют по домам
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:40
BIGor написав:
Больше шансов выиграть в лотерею, чем сделать то что описано в этом блоге.
Тому стоять в черзі в Польщу, бо в Київ Фейслеса не проходять фейс контроль, а в Польщі за 1-2 роки і вже обілечені каваліркою в Києві.
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flyman
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:40
Вкладчик1234 написав:
Сейчас же "несезон" - тяжело понять. Но осенью станет точно понятно, особенно если опять всех закроют по домам
никого закрывать не будут, меньше населения - меньше пенсионеров и бюджетников.
flyman написав:
Тому стоять в черзі в Польщу, бо в Київ Фейслеса не проходять фейс контроль, а в Польщі за 1-2 роки і вже обілечені каваліркою в Києві.
кому она нужна после польши? чтобы работать здесь за 400$ в нестабильной валюте.
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vitaliian
в Нед 14 чер, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:43
барабашов написав: proftpd66 написав:
пошла травля
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Дом на оползнеопасном склоне в овраге или гуглкарта врёт?
без понятия. Если забиты сваи, может не страшно.
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