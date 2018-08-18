Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
50 000 $ за объект 1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют
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reus написав:Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.
мне в скадовске понравилось море мелкое - людей мало, цены божеские, или в лазурном там море глубже.
вонь и мошка в скадовске, гнилые водоросли.... и лазурное тупо село где ничего нет... это конечно 100% не Одесса)
вонь возле порта, а на пляжах в районе детских лагерей и море глубже и вони нет. Добавьте в Одессе изнуряющий подъем от моря и сложности с парковкой в радиусе 1 километра, в Скадовске я машиной подъезжал к самому пляжу, при желании можно было и на пляж заехать, но культура воспитания не позволяла. Медузы и комары это проблема. Сколько отдыхал в Крыму не помню ни медуз ни комаров.
vitaliian написав:мне в скадовске понравилось море мелкое - людей мало, цены божеские, или в лазурном там море глубже.
вонь и мошка в скадовске, гнилые водоросли.... и лазурное тупо село где ничего нет... это конечно 100% не Одесса)
вонь возле порта, а на пляжах в районе детских лагерей и море глубже и вони нет. Добавьте в Одессе изнуряющий подъем от моря и сложности с парковкой в радиусе 1 километра, в Скадовске я машиной подъезжал к самому пляжу, при желании можно было и на пляж заехать, но культура воспитания не позволяла. Медузы это проблема.
вонь от гнилых водорослей, плюс залепленная мошкой набережная. Кораблик на Джаралгач в выцарапанными гвоздём надписями "Червоная мотовиловка 1973". В лазурном есть отель Канна (смешно правда) прямо на пляже. Если бы не это я бы там и дня не пробыл.