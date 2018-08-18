Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
50 000 $ за объект 1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют
1 комната • 10 этаж из 10 Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м² Стены из монолита Централизованное отопление
Описание Код объекта: 133138. АН "Атланта". В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.
Представляю как тяжело приходится людям, которые впервые в жизни ищут себе квартиру в Киеве. Бросаются на любой шлак без разбора. Смотрят на цену, но не понимают: дешево это или дорого. Именно для таких людей на рынке существуют рилетеры, которые подскажут, направят, посоветуют. Обратитесь к риелтеру prof - это мой вам добрый совет вместо 500 баксов.
50 000 $ за объект 1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют
1 комната • 10 этаж из 10 Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м² Стены из монолита Централизованное отопление
Описание Код объекта: 133138. АН "Атланта". В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.
Дом на оползнеопасном склоне в овраге или гуглкарта врёт?
Хомякоид написав: Уже с Германии не погу понять тренды КРЖН и ОКРЖН хотя читаю инфо по теме. Так что доски отменяються? Рист как в 2005-2008 годах ? На каких дровах ?
А че люди тогда стоят на переходах в Польшу ? Едут зарабатывать на кавалирку в Кийови ?
Перефразируя ныне крамольную шутку о том, что киевлянин - это одессит, который не доехал до Москвы (любые совпадения с airmax случайны), получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно
zРадио написав:получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно
именно. Я уже писал что до майдана большинство моих знакомых мечтали приехать в Киев на работу, в идеале переехать насовсем. Сейчас половина уже в Польше, другая половина живёт на своей родине и в Киев переезд не планирует, говорят что если и переезжать то куда то в более приличное место, дальше варианты от Польши до Канады. Причины разные, инфраструктура в провинции подтянулась до приемлимой, нет пробок,. полупустой общ.транспорт, умеренные цены на всё. То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше
zРадио написав:получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно
именно. Я уже писал что до майдана большинство моих знакомых мечтали приехать в Киев на работу, в идеале переехать насовсем. Сейчас половина уже в Польше, другая половина живёт на своей родине и в Киев переезд не планирует, говорят что если и переезжать то куда то в более приличное место, дальше варианты от Польши до Канады. Причины разные, инфраструктура в провинции подтянулась до приемлимой, нет пробок,. полупустой общ.транспорт, умеренные цены на всё. То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше
50 000 $ за объект 1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют
1 комната • 10 этаж из 10 Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м² Стены из монолита Централизованное отопление
Описание Код объекта: 133138. АН "Атланта". В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.
Представляю как тяжело приходится людям, которые впервые в жизни ищут себе квартиру в Киеве. Бросаются на любой шлак без разбора. Смотрят на цену, но не понимают: дешево это или дорого. Именно для таких людей на рынке существуют рилетеры, которые подскажут, направят, посоветуют. Обратитесь к риелтеру prof - это мой вам добрый совет вместо 500 баксов.
сейчас в центре не собираюсь покупать ничего.
170к дорого и для меня и дорого по рынку.
а тут цена в 3 раза меньше.
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