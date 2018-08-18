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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4355435643574358>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 100
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
32
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:В лазурном есть отель Канна (смешно правда) прямо на пляже. Если бы не это я бы там и дня не пробыл.
номера с кондиционерами?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:13

  proftpd66 написав:пошла травля :lol:

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 51981.html

50 000 $ за объект
1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют


1 комната • 10 этаж из 10
Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м²
Стены из монолита
Централизованное отопление

Описание
Код объекта: 133138. АН "Атланта".
В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины
Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.

Представляю как тяжело приходится людям, которые впервые в жизни ищут себе квартиру в Киеве. Бросаются на любой шлак без разбора. Смотрят на цену, но не понимают: дешево это или дорого. Именно для таких людей на рынке существуют рилетеры, которые подскажут, направят, посоветуют. Обратитесь к риелтеру prof - это мой вам добрый совет вместо 500 баксов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:16

  барабашов написав:
  proftpd66 написав:пошла травля :lol:

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 51981.html

50 000 $ за объект
1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют


1 комната • 10 этаж из 10
Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м²
Стены из монолита
Централизованное отопление

Описание
Код объекта: 133138. АН "Атланта".
В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины
Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.

Дом на оползнеопасном склоне в овраге или гуглкарта врёт?

Самое ценное в этом доме - это мурал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:18

  Хомякоид написав: Уже с Германии не погу понять тренды КРЖН и ОКРЖН хотя читаю инфо по теме.
Так что доски отменяються? Рист как в 2005-2008 годах ? На каких дровах ?

А че люди тогда стоят на переходах в Польшу ? Едут зарабатывать на кавалирку в Кийови ?


Перефразируя ныне крамольную шутку о том, что киевлянин - это одессит, который не доехал до Москвы (любые совпадения с airmax случайны), получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:30

  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:В лазурном есть отель Канна (смешно правда) прямо на пляже. Если бы не это я бы там и дня не пробыл.
номера с кондиционерами?

да, это типа самое крутое что есть в том селе
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно
именно. Я уже писал что до майдана большинство моих знакомых мечтали приехать в Киев на работу, в идеале переехать насовсем. Сейчас половина уже в Польше, другая половина живёт на своей родине и в Киев переезд не планирует, говорят что если и переезжать то куда то в более приличное место, дальше варианты от Польши до Канады. Причины разные, инфраструктура в провинции подтянулась до приемлимой, нет пробок,. полупустой общ.транспорт, умеренные цены на всё. То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:50

  vitaliian написав:
  zРадио написав:получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно
именно. Я уже писал что до майдана большинство моих знакомых мечтали приехать в Киев на работу, в идеале переехать насовсем. Сейчас половина уже в Польше, другая половина живёт на своей родине и в Киев переезд не планирует, говорят что если и переезжать то куда то в более приличное место, дальше варианты от Польши до Канады. Причины разные, инфраструктура в провинции подтянулась до приемлимой, нет пробок,. полупустой общ.транспорт, умеренные цены на всё. То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше

Виталий, когда же вы это уже поймете?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:51

  vitaliian написав: То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше

Ты опоздал лет на 20 со своими советами, по поводу езды в Киев за ноутбуками
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, не покупайте недвигу в Киеве. Но прекращайте весь этот поток сознания. Эксперты со всех веток набежали. Расскажите по теме
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:55

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:пошла травля :lol:

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 51981.html

50 000 $ за объект
1 344 086 грн • 1 706 $ за м² курс валют


1 комната • 10 этаж из 10
Площадь 29.3 м² • 20.7 м² • 5 м²
Стены из монолита
Централизованное отопление

Описание
Код объекта: 133138. АН "Атланта".
В продаже 1-к студия с ремонтом в 950 м до метро Олимпийская или Дворец Украины
Квартира находится в новом, современном доме по ул. Ямская 35/34 в деловом квартале Киева.

Представляю как тяжело приходится людям, которые впервые в жизни ищут себе квартиру в Киеве. Бросаются на любой шлак без разбора. Смотрят на цену, но не понимают: дешево это или дорого. Именно для таких людей на рынке существуют рилетеры, которые подскажут, направят, посоветуют. Обратитесь к риелтеру prof - это мой вам добрый совет вместо 500 баксов.


сейчас в центре не собираюсь покупать ничего.

170к дорого и для меня и дорого по рынку.

а тут цена в 3 раза меньше.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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