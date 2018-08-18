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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:56
vitaliian если соберёшься в лазурное
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:01
Зеленые человечки (или "активисты") организовали свою "республику" и собирают дань за проход к украинскому пляжу?
Смотри, Долярчик как делается "реальный бузинес". А ты ещё спрашиваешь, почему в Одессе не сделают условия получше. А зачем, если бабло само в руки течёт?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 14 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:08
Интересно, какую долю новостроев покупают киевляне, а какую - понаехи. Интуитивно кажется, что после завершения волны внутреннего переселения из ОРДЛО и Крыма, понаехи почти не покупают, а только арендуют.
Стоимость аренды далеко не многим понаехам позволяет так верстать семейную экономику, чтобы это позволяло накопить на покупку жилья - доходы не те. Еще и культура потреблядства постоянно вносит смуту - то нужны правильные фоточки из-за границ в Инстаграм, то последний айфончик, чтобы не ходить с андроидом как лох, то статусная машинка, по которой принимают (одежка уже не катит)...
Бедные-бедные маркетологи застройщиков и риэлторских контор - от скольких соблазнов приходится отговорить плебс, чтобы сформировать спрос на якобы вечнодорожающий киевский бетон
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:12
Ну и ещё как правило подобные мысли приходят тем, кто не смог попасть в столицу на пмж, ищя как бы оправдания.Для меня Киев остаётся местом с доступной работой с приличным заработком, чего очень мало и ограничено в иных городах.Мой простачёк родственник каждый день ездит на электричке и получает 20ку за тяжёлый ручной неквалифицированный труд...и очень доволен и он и вся семья, т к на прошлой работе было 6-8.
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