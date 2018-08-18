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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4356435743584359>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 101
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
33%
33
знизяться на 10-25%
29%
29
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:56

vitaliian если соберёшься в лазурное https://khersonmasternews.com.ua/post/- ... dsASJ9OAOU
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:01

  Унуноктий написав:vitaliian если соберёшься в лазурное https://khersonmasternews.com.ua/post/- ... amuflyazhe

Зеленые человечки (или "активисты") организовали свою "республику" и собирают дань за проход к украинскому пляжу? :)

Смотри, Долярчик как делается "реальный бузинес". А ты ещё спрашиваешь, почему в Одессе не сделают условия получше. А зачем, если бабло само в руки течёт?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 14 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:08

  vitaliian написав:
  zРадио написав:получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно
именно. Я уже писал что до майдана большинство моих знакомых мечтали приехать в Киев на работу, в идеале переехать насовсем. Сейчас половина уже в Польше, другая половина живёт на своей родине и в Киев переезд не планирует, говорят что если и переезжать то куда то в более приличное место, дальше варианты от Польши до Канады. Причины разные, инфраструктура в провинции подтянулась до приемлимой, нет пробок,. полупустой общ.транспорт, умеренные цены на всё. То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше


Интересно, какую долю новостроев покупают киевляне, а какую - понаехи. Интуитивно кажется, что после завершения волны внутреннего переселения из ОРДЛО и Крыма, понаехи почти не покупают, а только арендуют.

Стоимость аренды далеко не многим понаехам позволяет так верстать семейную экономику, чтобы это позволяло накопить на покупку жилья - доходы не те. Еще и культура потреблядства постоянно вносит смуту - то нужны правильные фоточки из-за границ в Инстаграм, то последний айфончик, чтобы не ходить с андроидом как лох, то статусная машинка, по которой принимают (одежка уже не катит)...

Бедные-бедные маркетологи застройщиков и риэлторских контор - от скольких соблазнов приходится отговорить плебс, чтобы сформировать спрос на якобы вечнодорожающий киевский бетон :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:12

  pesikot написав:
  vitaliian написав: То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше

Ты опоздал лет на 20 со своими советами, по поводу езды в Киев за ноутбуками

Ну и ещё как правило подобные мысли приходят тем, кто не смог попасть в столицу на пмж, ищя как бы оправдания.Для меня Киев остаётся местом с доступной работой с приличным заработком, чего очень мало и ограничено в иных городах.Мой простачёк родственник каждый день ездит на электричке и получает 20ку за тяжёлый ручной неквалифицированный труд...и очень доволен и он и вся семья, т к на прошлой работе было 6-8.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А у вас, недалеко Києва - теж такі ціни на житло? :shock:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Ты опоздал лет на 20 со своими советами, по поводу езды в Киев за ноутбуками
щас за ноутбуками в Чернигов ездят?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:33

  hume написав:Ребята, не покупайте недвигу в Киеве.

UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:34

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Сейчас же "несезон" - тяжело понять. Но осенью станет точно понятно, особенно если опять всех закроют по домам
никого закрывать не будут, меньше населения - меньше пенсионеров и бюджетников.

  flyman написав:Тому стоять в черзі в Польщу, бо в Київ Фейслеса не проходять фейс контроль, а в Польщі за 1-2 роки і вже обілечені каваліркою в Києві.
кому она нужна после польши? чтобы работать здесь за 400$ в нестабильной валюте.

Щоб за дві ходки в Польщу стати лендлордом.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:41

  Долярчик написав:А у вас, недалеко Києва - теж такі ціни на житло? :shock:
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Це де?
Терміново сідаю в швидкий рейковий транспорт з катлетою Лесь.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:00

  UA написав:Что происходит с ценами в центре Сиэтла?
Может что владеет там квартиркой.


Всё, что дешевле 500к не дешевеет пока. Всё, что от 500к до 1 млн подешевело до 10%. Всё, что выше 1 млн - снизилось на 15-20%. В центре Сиэтла студия однокомнатная - от 500к. Цены не за м.кв., за кв.фут. Вот ссылки: https://www.zillow.com/homedetails/1574 ... e=txtshare

https://www.zillow.com/homedetails/1602 ... e=txtshare
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