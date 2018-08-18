vitaliian написав:

zРадио написав: получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно получается, что нынешний киевский понаех - это провинциал-ленивец, который не хочет учить польский... В сегменте низкоквалифицированной занятости так точно

именно. Я уже писал что до майдана большинство моих знакомых мечтали приехать в Киев на работу, в идеале переехать насовсем. Сейчас половина уже в Польше, другая половина живёт на своей родине и в Киев переезд не планирует, говорят что если и переезжать то куда то в более приличное место, дальше варианты от Польши до Канады. Причины разные, инфраструктура в провинции подтянулась до приемлимой, нет пробок,. полупустой общ.транспорт, умеренные цены на всё. То зачем ездили в Киев (например ноутбуки и смартфоны) уже можно купить в интернете. Повзрослени поумнели и перестали кормить себя иллюзиями что Киев чем то особо лучше