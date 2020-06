Додано: Нед 14 чер, 2020 20:29

aval1958 написав: UA написав: Что происходит с ценами в центре Сиэтла?

Может что владеет там квартиркой. Что происходит с ценами в центре Сиэтла?Может что владеет там квартиркой.



Всё, что дешевле 500к не дешевеет пока. Всё, что от 500к до 1 млн подешевело до 10%. Всё, что выше 1 млн - снизилось на 15-20%. В центре Сиэтла студия однокомнатная - от 500к. Цены не за м.кв., за кв.фут. Вот ссылки: https://www.zillow.com/homedetails/1574 ... e=txtshare



https://www.zillow.com/homedetails/1602 ... e=txtshare Всё, что дешевле 500к не дешевеет пока. Всё, что от 500к до 1 млн подешевело до 10%. Всё, что выше 1 млн - снизилось на 15-20%. В центре Сиэтла студия однокомнатная - от 500к. Цены не за м.кв., за кв.фут. Вот ссылки:



грамотно человек пишет. чувствуется большой опыт. только поражает эффективность российской судебной системы. грамотно человек пишет. чувствуется большой опыт. только поражает эффективность российской судебной системы.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California