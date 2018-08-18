Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Доход Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч. ... Сейчас положить деньги в банк выгоднее, чем купить квартиру и сдавать ее в аренду, учитывая всю эту головную боль. И в ближайшие годы это вряд ли изменится. После событий в экономике в 2014 году я всерьез задумался о смене деятельности. Сдавать квартиру сейчас — одно из худших решений, которое можно принять, имея квартиру или деньги на квартиру.
і камєнти: Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов Сегодня стоимость примерно 757 тыс. То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял. И будет терять дальше
харошій бізнес, нада брать!!!
.....
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 чер, 2020 20:19, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:А у вас, недалеко Києва - теж такі ціни на житло?
Це де? Терміново сідаю в швидкий рейковий транспорт з катлетою Лесь.
~25км від межі міста Лева Але ЦІНА ЯКА!!! В моєму будинку стільки паркомісце в підземному паркінгу коштує!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
гайз что будет с ценами на осень? отложил-ish покупку квартиры до осени но смощуют некоторые моменты и вот мои мысли - мож кто прокоментит
ПРИЧИНЫ К РОСТУ -часть строек явно станет(или серьёзно привстанет) -все ещё хорошо помнят что было с укрбуд и многие переключатса на вторичку(интересующую меня) -такое ощущение что обнищание большинства людей не особо влияет на рынок так как те у кого есть деньги продолжают докупать 5-10-15 квартиру и всем нравитса играть лендлорда - депо стало совсем не выгодным - инфляция уменьшилась и вскоре если не ипотека то крайней мере какие то кредетные деньги для "доложить" под полувменяемые проценты уже на горизонте
ПРИЧИНЫ К ПАДЕНИЮ - дефицыт бюджета катастрофический - недополучения денег от заробитчан это большой кусок прихода валюты - обнищание большой части населения киева
на карантине было пару интересующих меня квартир но решыл подождать ещё одной ЗП 2-3 недели а обявления пропали сразу через неделю после первого послабления ... есть ещё пару обяв куда не шло но не звонил так как одалживать несколько штук категорически не хочу
шо вы гайз думаете на осень? то шо економика в летит в Ж это понятно но тут менталитет + необяснимая фигня всегда были у нас
Доход Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч. ... Сейчас положить деньги в банк выгоднее, чем купить квартиру и сдавать ее в аренду, учитывая всю эту головную боль. И в ближайшие годы это вряд ли изменится. После событий в экономике в 2014 году я всерьез задумался о смене деятельности. Сдавать квартиру сейчас — одно из худших решений, которое можно принять, имея квартиру или деньги на квартиру.
і камєнти: Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов Сегодня стоимость примерно 757 тыс. То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял. И будет терять дальше
харошій бізнес, нада брать!!!
.....
всё верно, в Москве 4% доходность. Но стоимость самой недвиги колосально выросла. Я купил оранж за 19 000 пусть ещё 10 000 в ремонт будет и сдам за 400 долларов, это типа 16% годовых. Но я бы согласился получать 400 долларов что бы это было 4% годовых, от стоимости квартиры 120 000)
UA написав:Что происходит с ценами в центре Сиэтла? Может что владеет там квартиркой.
Всё, что дешевле 500к не дешевеет пока. Всё, что от 500к до 1 млн подешевело до 10%. Всё, что выше 1 млн - снизилось на 15-20%. В центре Сиэтла студия однокомнатная - от 500к. Цены не за м.кв., за кв.фут. Вот ссылки: https://www.zillow.com/homedetails/1574 ... e=txtshare
fenix81 написав:гайз что будет с ценами на осень? отложил-ish покупку квартиры до осени но смощуют некоторые моменты и вот мои мысли - мож кто прокоментит
ПРИЧИНЫ К РОСТУ -часть строек явно станет(или серьёзно привстанет) -все ещё хорошо помнят что было с укрбуд и многие переключатса на вторичку(интересующую меня) -такое ощущение что обнищание большинства людей не особо влияет на рынок так как те у кого есть деньги продолжают докупать 5-10-15 квартиру и всем нравитса играть лендлорда - депо стало совсем не выгодным - инфляция уменьшилась и вскоре если не ипотека то крайней мере какие то кредетные деньги для "доложить" под полувменяемые проценты уже на горизонте
ПРИЧИНЫ К ПАДЕНИЮ - дефицыт бюджета катастрофический - недополучения денег от заробитчан это большой кусок прихода валюты - обнищание большой части населения киева
на карантине было пару интересующих меня квартир но решыл подождать ещё одной ЗП 2-3 недели а обявления пропали сразу через неделю после первого послабления ... есть ещё пару обяв куда не шло но не звонил так как одалживать несколько штук категорически не хочу
шо вы гайз думаете на осень? то шо економика в летит в Ж это понятно но тут менталитет + необяснимая фигня всегда были у нас
А я думав, що то у нас, в місті Лева така ж уйня з цінами! А воно он як
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:[quote=А у вас, недалеко Києва - теж такі ціни на житло?
Це де? Терміново сідаю в швидкий рейковий транспорт з катлетою Лесь.
~25км від межі міста Лева Але ЦІНА ЯКА!!! В моєму будинку стільки паркомісце в підземному паркінгу коштує!!! [/quote] ===== Знайшов на карті, поряд с. Хренів. Тільки де рейковий транспорт?[/quote] ======= Хренів, то трохи далі
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
fenix81 написав:гайз что будет с ценами на осень? отложил-ish покупку квартиры до осени но смощуют некоторые моменты и вот мои мысли - мож кто прокоментит
ПРИЧИНЫ К РОСТУ -часть строек явно станет(или серьёзно привстанет) -все ещё хорошо помнят что было с укрбуд и многие переключатса на вторичку(интересующую меня) -такое ощущение что обнищание большинства людей не особо влияет на рынок так как те у кого есть деньги продолжают докупать 5-10-15 квартиру и всем нравитса играть лендлорда - депо стало совсем не выгодным - инфляция уменьшилась и вскоре если не ипотека то крайней мере какие то кредетные деньги для "доложить" под полувменяемые проценты уже на горизонте
ПРИЧИНЫ К ПАДЕНИЮ - дефицыт бюджета катастрофический - недополучения денег от заробитчан это большой кусок прихода валюты - обнищание большой части населения киева
на карантине было пару интересующих меня квартир но решыл подождать ещё одной ЗП 2-3 недели а обявления пропали сразу через неделю после первого послабления ... есть ещё пару обяв куда не шло но не звонил так как одалживать несколько штук категорически не хочу
шо вы гайз думаете на осень? то шо економика в летит в Ж это понятно но тут менталитет + необяснимая фигня всегда были у нас
Просто задайте себе вопрос, были ли случаи экономической ж, не сопровождаемой падением цен на КРЖН? И сразу все станет на свои места