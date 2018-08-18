Додано: Нед 14 чер, 2020 20:20

гайз что будет с ценами на осень? отложил-ish покупку квартиры до осени но смощуют некоторые моменты и вот мои мысли - мож кто прокоментит



ПРИЧИНЫ К РОСТУ

-часть строек явно станет(или серьёзно привстанет)

-все ещё хорошо помнят что было с укрбуд и многие переключатса на вторичку(интересующую меня)

-такое ощущение что обнищание большинства людей не особо влияет на рынок так как те у кого есть деньги продолжают докупать 5-10-15 квартиру и всем нравитса играть лендлорда

- депо стало совсем не выгодным

- инфляция уменьшилась и вскоре если не ипотека то крайней мере какие то кредетные деньги для "доложить" под полувменяемые проценты уже на горизонте



ПРИЧИНЫ К ПАДЕНИЮ

- дефицыт бюджета катастрофический

- недополучения денег от заробитчан это большой кусок прихода валюты

- обнищание большой части населения киева



на карантине было пару интересующих меня квартир но решыл подождать ещё одной ЗП 2-3 недели а обявления пропали сразу через неделю после первого послабления ... есть ещё пару обяв куда не шло но не звонил так как одалживать несколько штук категорически не хочу



шо вы гайз думаете на осень? то шо економика в летит в Ж это понятно но тут менталитет + необяснимая фигня всегда были у нас