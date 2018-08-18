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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:11
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airmax78
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:12
Во сколько открываются ОП?
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Hotab
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:26
zРадио написав:
Просто задайте себе вопрос, были ли случаи экономической ж, не сопровождаемой падением цен на КРЖН? И сразу все станет на свои места
да но и отличаи я тоже вижу
раньше писали про некоторых депутатов у которых 20 квартир в новостях а щас и 150 не удивляют
все играют в ледлордов повсеместно и это отличие меня настораживает
как бы они все в профсоюз не обеденились )
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fenix81
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:29
zРадио написав: fenix81 написав:
гайз что будет с ценами на осень? отложил-ish покупку квартиры до осени но смощуют некоторые моменты и вот мои мысли - мож кто прокоментит
ПРИЧИНЫ К РОСТУ
-часть строек явно станет(или серьёзно привстанет)
-все ещё хорошо помнят что было с укрбуд и многие переключатса на вторичку(интересующую меня)
-такое ощущение что обнищание большинства людей не особо влияет на рынок так как те у кого есть деньги продолжают докупать 5-10-15 квартиру и всем нравитса играть лендлорда
- депо стало совсем не выгодным
- инфляция уменьшилась и вскоре если не ипотека то крайней мере какие то кредетные деньги для "доложить" под полувменяемые проценты уже на горизонте
ПРИЧИНЫ К ПАДЕНИЮ
- дефицыт бюджета катастрофический
- недополучения денег от заробитчан это большой кусок прихода валюты
- обнищание большой части населения киева
на карантине было пару интересующих меня квартир но решыл подождать ещё одной ЗП 2-3 недели а обявления пропали сразу через неделю после первого послабления ... есть ещё пару обяв куда не шло но не звонил так как одалживать несколько штук категорически не хочу
шо вы гайз думаете на осень? то шо економика в летит в Ж это понятно но тут менталитет + необяснимая фигня всегда были у нас
Просто задайте себе вопрос, были ли случаи экономической ж, не сопровождаемой падением цен на КРЖН? И сразу все станет на свои места
Хороший комент. Плюсую.
кто-то раскажет было-ли падение в кризисы 90-х ?
Я тогда маленький был.
В 2008 было падение мама не горюй, в 2014 тоже ничего так.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:29
Hotab написав:
Во сколько открываются ОП?
Шутки шутками, а в краткосроке это снижает на 200-300 бипсов стоимость внешних заимствований и привлекает на рынок кучу новых игроков. Короче, перспективы бакса па30 тают.
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airmax78
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:30
Кому и что здесь нужно лопать? Эту новость я разместил и прокомментировал еще в субботу утром (предвкушая обвинения рокетчиков в том, что я создаю негативный фон).
Рейтинг Moody's был на 2 позиции ниже
рейтингов S&P и Fitch. Стал - ниже
на одну позицию...
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zРадио
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:34
та вы амиго вроде не из растишек были ... хотя мало тута читаю в последнее время и мог забыть ... но еси уже и мудс говорит что конец эпохи бидности то нам точно капец )
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fenix81
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:38
airmax78 написав: Hotab написав:
Во сколько открываются ОП?
Шутки шутками, а в краткосроке это снижает на 200-300 бипсов стоимость внешних заимствований и привлекает на рынок кучу новых игроков. Короче, перспективы бакса па30 тают.
Несешь шо попало. Рейтинг изменен долгосрочный, краткосрочный - без изменений
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zРадио
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:52
zРадио написав:
Просто задайте себе вопрос, были ли случаи экономической ж, не сопровождаемой падением цен на КРЖН? И сразу все станет на свои места
Были ли случаи экономической ж, не сопровождаемые кратным девалом?
Были ли случаи экономической ж, сопровождаемой падением гривневых цен на недвижимость?
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Vlad442
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:52
zРадио написав: airmax78 написав: Hotab написав:
Во сколько открываются ОП?
Шутки шутками, а в краткосроке это снижает на 200-300 бипсов стоимость внешних заимствований и привлекает на рынок кучу новых игроков. Короче, перспективы бакса па30 тают.
Несешь шо попало. Рейтинг изменен долгосрочный, краткосрочный - без изменений
Что вы от продажника ИСК Обрий хотите.. там новость нашел и сразу шампанское открывать..
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xio13
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