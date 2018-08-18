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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 102
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:ПРИЧИНЫ К РОСТУ

касаются непосредственно рынка недвижимости.
  fenix81 написав:ПРИЧИНЫ К ПАДЕНИЮ
- дефицыт бюджета катастрофический
- недополучения денег от заробитчан это большой кусок прихода валюты
- обнищание большой части населения киева

Не касаются непосредственно РН. Дефицит бюджет как-то разгребет. Не в первый раз. Не факт, что при запуске экономики и отсутствии второй волны он не будет сокращаться.
Некоторое падение переводов с лихвой компенсировалось падением импорта.
Обнищание приводит к увеличению разницы между богатыми и бедными. Бедные проели накопления, потеряли доходы, что привело к проседанию аренды, богатые сохранили свои сбережения нетронутыми.
  fenix81 написав:на карантине было пару интересующих меня квартир но решыл подождать ещё одной ЗП 2-3 недели а обявления пропали сразу через неделю после первого послабления ... есть ещё пару обяв куда не шло но не звонил так как одалживать несколько штук категорически не хочу

шо вы гайз думаете на осень? то шо економика в летит в Ж это понятно но тут менталитет + необяснимая фигня всегда были у нас

Не знаю, что будет осенью, но весеннее окно возможностей вы пропустили. Были очень хорошие варианты (не массовые, а единичные), но их уже нет. Сказать однозначно, что сейчас цены ниже, чем в начале года я не могу. При этом они однозначно выше, чем в 18-ом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:07

  flyman написав:Ну що, господа рОкетчики, 3,5% річних у дерев"яних фуфлях,
а в нас, буде те саме в стояку Круш, тільки в найфайнішій валюті

https://perfume007.livejournal.com/741392.html

Доход
Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч.
...
Сейчас положить деньги в банк выгоднее, чем купить квартиру и сдавать ее в аренду, учитывая всю эту головную боль. И в ближайшие годы это вряд ли изменится. После событий в экономике в 2014 году я всерьез задумался о смене деятельности. Сдавать квартиру сейчас — одно из худших решений, которое можно принять, имея квартиру или деньги на квартиру.

і камєнти:

Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года
То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов
Сегодня стоимость примерно 757 тыс.
То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял.
И будет терять дальше

харошій бізнес, нада брать!!!

.....

В 2008 году рентабельность аренды была около 5%.
Почему там сейчас 3,5% (уверен по показушному стилю автора, что цифра занижена), а у нас 8%? Ответ очевиден - ипотека. Если бы у нас ипотека надула внезапно цены в два раза, рентабельность аренды была бы 4%, в деньгах кешфлоу не изменилось, так как определяется текущими доходами, а капитализация арендного бизнеса увеличилась в два раза.
Вывод выгодней покупать там, где недвижимость недооценена, о чем свидетельствует высокая рентабельность, чем там, где цены раздуты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:13

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Просто задайте себе вопрос, были ли случаи экономической ж, не сопровождаемой падением цен на КРЖН? И сразу все станет на свои места

Были ли случаи экономической ж, не сопровождаемые кратным девалом?
Были ли случаи экономической ж, сопровождаемой падением гривневых цен на недвижимость?


А почему вы говорите о текущей экономической ж в прошедшем времени? Понимаю, разумеется, что ваши "чуйка и практика" точнее макропрогнозов МВФ, говорящих о падении в течение 1,5 лет и восстановлении в течение еще 2,5... Но я оставлю за собой право следовать последним, без обид :mrgreen:

PS: в 2009-м недвига настолько сильно грохнулась, что даже в условиях 40%-ной девальвации умудрилась потерять в гривнах еще 5%...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:19

  Vlad442 написав:В 2008 году рентабельность аренды была около 5%.
Почему там сейчас 3,5% (уверен по показушному стилю автора, что цифра занижена), а у нас 8%? Ответ очевиден - ипотека. Если бы у нас ипотека надула внезапно цены в два раза, рентабельность аренды была бы 4%, в деньгах кешфлоу не изменилось, так как определяется текущими доходами, а капитализация арендного бизнеса увеличилась в два раза.
Вывод выгодней покупать там, где недвижимость недооценена, о чем свидетельствует высокая рентабельность, чем там, где цены раздуты.


Снова мимо - никакого раздутия цен жилой недвижимости в РФ с 2008-го не происходило. Они там грохнулись так же сильно как у нас и в 2009-м, и в 2014-2015 гг.

На что в контексте арендного бизнеса, действительно, влияет ипотека - так это на уменьшение базы арендаторов, которые приобретают свое. Поэтому в РФ доходность аренды ниже. Ваши фантазии о "недооцененности КРЖН" здесь не при чем.

По индексу доступности жилья (отношению средней зарплаты к цене м2) Киев гораздо ниже Москвы, Питера и других крупных российских городов...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 14 чер, 2020 22:23, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:19

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Ну що, господа рОкетчики, 3,5% річних у дерев"яних фуфлях,
а в нас, буде те саме в стояку Круш, тільки в найфайнішій валюті

https://perfume007.livejournal.com/741392.html

Доход
Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч.
...
Сейчас положить деньги в банк выгоднее, чем купить квартиру и сдавать ее в аренду, учитывая всю эту головную боль. И в ближайшие годы это вряд ли изменится. После событий в экономике в 2014 году я всерьез задумался о смене деятельности. Сдавать квартиру сейчас — одно из худших решений, которое можно принять, имея квартиру или деньги на квартиру.

і камєнти:

Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года
То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов
Сегодня стоимость примерно 757 тыс.
То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял.
И будет терять дальше

харошій бізнес, нада брать!!!

.....

В 2008 году рентабельность аренды была около 5%.
Почему там сейчас 3,5% (уверен по показушному стилю автора, что цифра занижена), а у нас 8%? Ответ очевиден - ипотека. Если бы у нас ипотека надула внезапно цены в два раза, рентабельность аренды была бы 4%, в деньгах кешфлоу не изменилось, так как определяется текущими доходами, а капитализация арендного бизнеса увеличилась в два раза.
Вывод выгодней покупать там, где недвижимость недооценена, о чем свидетельствует высокая рентабельность, чем там, где цены раздуты.

Влад, ви як завжди або неуважно дивилися, або перекрутили в не той бік.
В РФ іпотека "роздула" ціни в деревяних фуфлях, а нікомунепотрібних ціна впала (можливо, іпотека пом"якшила трохи падіння).
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:22

  Хомякоид написав: Хороший комент. Плюсую.
кто-то раскажет было-ли падение в кризисы 90-х ?
Я тогда маленький был.

В 2008 было падение мама не горюй, в 2014 тоже ничего так.


Т4 на Троещине 1 к 34 м
1996 - 6 тысяч
1998 начало - 13 тысяч
1998 конец - 12 тысяч
2001 до башен - 9 тысяч
It takes little for me to say
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:29

  Vlad442 написав:Не знаю, что будет осенью, но весеннее окно возможностей вы пропустили. Были очень хорошие варианты (не массовые, а единичные), но их уже нет. Сказать однозначно, что сейчас цены ниже, чем в начале года я не могу. При этом они однозначно выше, чем в 18-ом.


Индекс Домика на этой неделе опустился ниже карантинного периода. Но ваши наблюдения, безусловно, точнее :mrgreen:

PS: при этом текущее его значение (индекса) - всего лишь на уровне ноября 2019-го. Мы только вначале долгого пути дешевея..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:34

  airmax78 написав:
  Hotab написав:Во сколько открываются ОП? :)

Шутки шутками, а в краткосроке это снижает на 200-300 бипсов стоимость внешних заимствований и привлекает на рынок кучу новых игроков. Короче, перспективы бакса па30 тают.

Думаете завалят баксами как в 2008 году? Когда даже каждому бомжаре давали по 100 куе кредит на авто и хрущь?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вывод выгодней покупать там, где недвижимость недооценена, о чем свидетельствует высокая рентабельность, чем там, где цены раздуты.

Как по мне, КРЖН переоценен, Еврика с ремонтом 1,8 куе метр, файна таун 2 куе. Это уровень Варшавы, где уровень доходов в разы выше, есть ипотека и фондовый рынок.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:38

  reus написав:Одесса, это полный пипец. Как-то несколько лет назад мой партнер затащил меня с семьей отдохнуть. Впечатления от жлобского сервиса, грязного моря и неадекватных цен остались надолго. До сих пор плююсь. Врагу не пожелаю такой отдых. После Испании, Италии, Франции, это полный отстой. Даже если у меня не будет возможности отдыхать в Европе, в Одессу не поеду даже задаром. Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.


гагаринское плато:



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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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