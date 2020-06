Додано: Нед 14 чер, 2020 22:22

Хомякоид написав: Хороший комент. Плюсую.

кто-то раскажет было-ли падение в кризисы 90-х ?

Я тогда маленький был.



Т4 на Троещине 1 к 34 м

1996 - 6 тысяч

1998 начало - 13 тысяч

1998 конец - 12 тысяч

