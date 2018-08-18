Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Снова мимо - никакого раздутия цен жилой недвижимости в РФ с 2008-го не происходило. Они там грохнулись так же сильно как у нас и в 2009-м, и в 2014-2015 гг.
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По индексу доступности жилья (отношению средней зарплаты к цене м2) Киев гораздо ниже Москвы, Питера и других крупных российских городов...
Я не следил за рынком недвижимости Москвы, поэтому ничего не могу сказать про прошлые годы и когда там появилась ипотека. Знаю только то, что там ипотека есть, тут нет. Почему в Москве при наличии ипотеки соотношение зарплаты-цены лучше, чем в Киеве, при том, что туда стремятся не только из глубинки, а и взякие кавказцы-таджики, а у нас наоборот едут в Польшу-Германию, я не могу ничего сказать. Скорей всего ошибка, как обычно бывает с цифрами, если их приводить не вникая.
zРадио написав:На что в контексте арендного бизнеса, действительно, влияет ипотека - так это на уменьшение базы арендаторов, которые приобретают свое. Поэтому в РФ доходность аренды ниже. Ваши фантазии о "недооцененности КРЖН" здесь не при чем.
Мой мозг не принимает такую модель. Перегорает логика. Вот живут арендаторы, тут им приваливает ипотека, они приходят к лендлорду и покупают его квартиру. Живут и не платят аренду. Как это повлияло на остальных арендаторов? Минус один арендатор, минус одна квартира. Я не говорю уже про очевидный факт, что если к накоплениям добавить ипотечные деньги, то сумма денег на неизменное количество предложения увеличится, что равно увеличению цен. Тут понятно почему падает рентабельность. Текущие доходы (аренда) остались старые, а цены на квартиры (накопления + ипотека) новые.
зы: шо касается модной нынче темы покупки паркомест под аренду райффайзен сдает паркоместа на кловском 7 по 2500 + 293 коммуналки грю - та вы шо, дешево - а они грят шо и то счастье, шо айтишников нашли, мол поднимем - свалят и они так канешна будет не всегда но лично я не планирую жить вечно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
reus написав:Одесса, это полный пипец. Как-то несколько лет назад мой партнер затащил меня с семьей отдохнуть. Впечатления от жлобского сервиса, грязного моря и неадекватных цен остались надолго. До сих пор плююсь. Врагу не пожелаю такой отдых. После Испании, Италии, Франции, это полный отстой. Даже если у меня не будет возможности отдыхать в Европе, в Одессу не поеду даже задаром. Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.
гагаринское плато:
ГП - памятник человеческой жадности, тупости и беспределу.
kingkongovets написав:А136 шото как то долго они нулевой уровень мучают
зы: шо касается модной нынче темы покупки паркомест под аренду райффайзен сдает паркоместа на кловском 7 по 2500 + 293 коммуналки грю - та вы шо, дешево - а они грят шо и то счастье, шо айтишников нашли, мол поднимем - свалят и они так канешна будет не всегда но лично я не планирую жить вечно
Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.