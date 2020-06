Додано: Нед 14 чер, 2020 23:15



шото как то долго они нулевой уровень мучают







зы: шо касается модной нынче темы покупки паркомест под аренду

райффайзен сдает паркоместа на кловском 7 по 2500 + 293 коммуналки

грю - та вы шо, дешево - а они грят шо и то счастье, шо айтишников нашли, мол поднимем - свалят и они

так канешна будет не всегда

