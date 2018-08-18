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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 102
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:46

  zРадио написав:Снова мимо - никакого раздутия цен жилой недвижимости в РФ с 2008-го не происходило. Они там грохнулись так же сильно как у нас и в 2009-м, и в 2014-2015 гг.

...

По индексу доступности жилья (отношению средней зарплаты к цене м2) Киев гораздо ниже Москвы, Питера и других крупных российских городов...

Я не следил за рынком недвижимости Москвы, поэтому ничего не могу сказать про прошлые годы и когда там появилась ипотека. Знаю только то, что там ипотека есть, тут нет.
Почему в Москве при наличии ипотеки соотношение зарплаты-цены лучше, чем в Киеве, при том, что туда стремятся не только из глубинки, а и взякие кавказцы-таджики, а у нас наоборот едут в Польшу-Германию, я не могу ничего сказать. Скорей всего ошибка, как обычно бывает с цифрами, если их приводить не вникая.
  zРадио написав:На что в контексте арендного бизнеса, действительно, влияет ипотека - так это на уменьшение базы арендаторов, которые приобретают свое. Поэтому в РФ доходность аренды ниже. Ваши фантазии о "недооцененности КРЖН" здесь не при чем.

Мой мозг не принимает такую модель. Перегорает логика.
Вот живут арендаторы, тут им приваливает ипотека, они приходят к лендлорду и покупают его квартиру. Живут и не платят аренду. Как это повлияло на остальных арендаторов? Минус один арендатор, минус одна квартира.
Я не говорю уже про очевидный факт, что если к накоплениям добавить ипотечные деньги, то сумма денег на неизменное количество предложения увеличится, что равно увеличению цен. Тут понятно почему падает рентабельность. Текущие доходы (аренда) остались старые, а цены на квартиры (накопления + ипотека) новые.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:15

А136
шото как то долго они нулевой уровень мучают

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зы: шо касается модной нынче темы покупки паркомест под аренду
райффайзен сдает паркоместа на кловском 7 по 2500 + 293 коммуналки
грю - та вы шо, дешево - а они грят шо и то счастье, шо айтишников нашли, мол поднимем - свалят и они
так канешна будет не всегда
но лично я не планирую жить вечно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:20

  kingkongovets написав:
  reus написав:Одесса, это полный пипец. Как-то несколько лет назад мой партнер затащил меня с семьей отдохнуть. Впечатления от жлобского сервиса, грязного моря и неадекватных цен остались надолго. До сих пор плююсь. Врагу не пожелаю такой отдых. После Испании, Италии, Франции, это полный отстой. Даже если у меня не будет возможности отдыхать в Европе, в Одессу не поеду даже задаром. Карпаты по всем позициям выигрывают, если говорить об Украине.


гагаринское плато:



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ГП - памятник человеческой жадности, тупости и беспределу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:22

  kingkongovets написав:А136
шото как то долго они нулевой уровень мучают

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зы: шо касается модной нынче темы покупки паркомест под аренду
райффайзен сдает паркоместа на кловском 7 по 2500 + 293 коммуналки
грю - та вы шо, дешево - а они грят шо и то счастье, шо айтишников нашли, мол поднимем - свалят и они
так канешна будет не всегда
но лично я не планирую жить вечно

Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:24

  xio13 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Шутки шутками, а в краткосроке это снижает на 200-300 бипсов стоимость внешних заимствований и привлекает на рынок кучу новых игроков. Короче, перспективы бакса па30 тают.


Несешь шо попало. Рейтинг изменен долгосрочный, краткосрочный - без изменений


Что вы от продажника ИСК Обрий хотите.. там новость нашел и сразу шампанское открывать..

Откуда у нас шампанское? И пиву рады. Черниговскому.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 14 чер, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

як вам
https://www.olx.ua/obyavlenie/orenda-trikmnatno-kvartiri-vul-sklozavodska-beremo-z-tvarinami-IDIkej0.html
Оренда трикімнатної квартири вул. Склозаводська, беремо з тваринами
6 500 грн.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:райффайзен сдает паркоместа на кловском 7 по 2500 + 293 коммуналки

Так это почти даром, как для центра.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:29

reus
мы как раз говорили о покупке интергаловского паркинга на ямской
райффайзен не одобряэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:30

  reus написав:
  kingkongovets написав:райффайзен сдает паркоместа на кловском 7 по 2500 + 293 коммуналки

Так это почти даром, как для центра.

Вообще, конечно, странно. Там припарковаться нереально. Поэтому у тех, кто снимают офисы, вариантов нет. На Кловском я бы, наверное, и больше брал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.

В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн
reus
 
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