Додано: Нед 14 чер, 2020 22:46

zРадио написав: Снова мимо - никакого раздутия цен жилой недвижимости в РФ с 2008-го не происходило. Они там грохнулись так же сильно как у нас и в 2009-м, и в 2014-2015 гг.



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По индексу доступности жилья (отношению средней зарплаты к цене м2) Киев гораздо ниже Москвы, Питера и других крупных российских городов... Снова мимо - никакого раздутия цен жилой недвижимости в РФ с 2008-го не происходило. Они там грохнулись так же сильно как у нас и в 2009-м, и в 2014-2015 гг....По индексу доступности жилья (отношению средней зарплаты к цене м2) Киев гораздо ниже Москвы, Питера и других крупных российских городов...

zРадио написав: На что в контексте арендного бизнеса, действительно, влияет ипотека - так это на уменьшение базы арендаторов, которые приобретают свое. Поэтому в РФ доходность аренды ниже. Ваши фантазии о "недооцененности КРЖН" здесь не при чем. На что в контексте арендного бизнеса, действительно, влияет ипотека - так это на уменьшение базы арендаторов, которые приобретают свое. Поэтому в РФ доходность аренды ниже. Ваши фантазии о "недооцененности КРЖН" здесь не при чем.

Я не следил за рынком недвижимости Москвы, поэтому ничего не могу сказать про прошлые годы и когда там появилась ипотека. Знаю только то, что там ипотека есть, тут нет.Почему в Москве при наличии ипотеки соотношение зарплаты-цены лучше, чем в Киеве, при том, что туда стремятся не только из глубинки, а и взякие кавказцы-таджики, а у нас наоборот едут в Польшу-Германию, я не могу ничего сказать. Скорей всего ошибка, как обычно бывает с цифрами, если их приводить не вникая.Мой мозг не принимает такую модель. Перегорает логика.Вот живут арендаторы, тут им приваливает ипотека, они приходят к лендлорду и покупают его квартиру. Живут и не платят аренду. Как это повлияло на остальных арендаторов? Минус один арендатор, минус одна квартира.Я не говорю уже про очевидный факт, что если к накоплениям добавить ипотечные деньги, то сумма денег на неизменное количество предложения увеличится, что равно увеличению цен. Тут понятно почему падает рентабельность. Текущие доходы (аренда) остались старые, а цены на квартиры (накопления + ипотека) новые.