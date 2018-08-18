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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4361436243634364>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 102
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:33

  reus написав:
  airmax78 написав:Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.

В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн


забыл сказать - там в одни руки 10+ мест
но все равно

зы: у меня кент на ковпака 17 снимает за 100$ уже хз сколько лет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:37

  kingkongovets написав:reus
мы как раз говорили о покупке интергаловского паркинга на ямской
райффайзен не одобряэ

Может быть, но проблемы парковки в центре будет только увеличиваться. При 10% рентабельности, можно покупать, с учетом 0-й амортизации, но таких предложений нет.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:40

reus
та есть и много, просто они не доходят до массмаркета

зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 14 чер, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: у меня кент на ковпака 17 снимает за 100$ уже хз сколько лет
При таком ценнике аренды, конечно, не выгодно покупать, но это пока не выгодно.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:42

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Просто задайте себе вопрос, были ли случаи экономической ж, не сопровождаемой падением цен на КРЖН? И сразу все станет на свои места

Были ли случаи экономической ж, не сопровождаемые кратным девалом?
Были ли случаи экономической ж, сопровождаемой падением гривневых цен на недвижимость?

Вроде как в 2009м при долларе 7,65 летом цены были в ГРИВНЕ ниже чем в 2008 при долларе 4.63 , но и девала кратного не было, и главное - кто вышел в -07-08г.г. - тот молодец, а кто вошёл - да и ещё в долларовую ипотеку - тот наш президент в этом году.
Конечно цены середины 08года были неадекватны нашему ВВП и зарплатам, так что то падение цены было правомерно
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В династии паркинг по 4000 грн и нету арендодателей, хотят 5000
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:45

  reus написав:
  airmax78 написав:Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.

В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн

НЛ - это финансовая аномалия. В Ричмонде я успел пару месяцев до продажи посдавать по 3600. Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:45

  kingkongovets написав:reus
та есть и много, просто они не доходят до массмаркета

зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я раньше снимал в ФК-1 па 3000
Ценник там был конский, покупать не выгодно.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:НЛ - это финансовая аномалия.

Приятель грит, что свободных мест нет. В семьях по 2-3 машины. Грит хорошо, что успел купить.
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