Додано: Нед 14 чер, 2020 23:33

reus написав: airmax78 написав: Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре. Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.

В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн



забыл сказать - там в одни руки 10+ мест

но все равно



зы: у меня кент на ковпака 17 снимает за 100$ уже хз сколько лет забыл сказать - там в одни руки 10+ местно все равнозы: у меня кент на ковпака 17 снимает за 100$ уже хз сколько лет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.