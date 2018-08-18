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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 23:33
reus написав: airmax78 написав:
Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.
В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн
забыл сказать - там в одни руки 10+ мест
но все равно
зы: у меня кент на ковпака 17 снимает за 100$ уже хз сколько лет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:37
kingkongovets написав:reus
мы как раз говорили о покупке интергаловского паркинга на ямской
райффайзен не одобряэ
Может быть, но проблемы парковки в центре будет только увеличиваться. При 10% рентабельности, можно покупать, с учетом 0-й амортизации, но таких предложений нет.
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reus
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:40
reus
та есть и много, просто они не доходят до массмаркета
зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 14 чер, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:41
kingkongovets написав:
зы: у меня кент на ковпака 17 снимает за 100$ уже хз сколько лет
При таком ценнике аренды, конечно, не выгодно покупать, но это пока не выгодно.
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reus
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:42
Vlad442 написав: zРадио написав:
Просто задайте себе вопрос, были ли случаи экономической ж, не сопровождаемой падением цен на КРЖН? И сразу все станет на свои места
Были ли случаи экономической ж, не сопровождаемые кратным девалом?
Были ли случаи экономической ж, сопровождаемой падением гривневых цен на недвижимость?
Вроде как в 2009м при долларе 7,65 летом цены были в ГРИВНЕ ниже чем в 2008 при долларе 4.63 , но и девала кратного не было, и главное - кто вышел в -07-08г.г. - тот молодец, а кто вошёл - да и ещё в долларовую ипотеку - тот наш президент в этом году.
Конечно цены середины 08года были неадекватны нашему ВВП и зарплатам, так что то падение цены было правомерно
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барабашов
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:44
В династии паркинг по 4000 грн и нету арендодателей, хотят 5000
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CRUSADER
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:45
reus написав: airmax78 написав:
Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.
В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн
НЛ - это финансовая аномалия. В Ричмонде я успел пару месяцев до продажи посдавать по 3600. Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.
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airmax78
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:45
kingkongovets написав:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.
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foxluck
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:45
kingkongovets написав:reus
та есть и много, просто они не доходят до массмаркета
зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Я раньше снимал в ФК-1 па 3000
Ценник там был конский, покупать не выгодно.
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reus
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:48
airmax78 написав:
НЛ - это финансовая аномалия.
Приятель грит, что свободных мест нет. В семьях по 2-3 машины. Грит хорошо, что успел купить.
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reus
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