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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 23:50
CRUSADER написав:
В династии паркинг по 4000 грн и нету арендодателей, хотят 5000
Я понял: чем хуже место, выше плотность застройки и количество квартир на 1 кв м земельного участка, и главное - чем ниже соотношение количества паркомест к количеству квартир - тем дороже аренда паркинга. "Наши люди любят г0вно и страдать".
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:58
foxluck написав: kingkongovets написав:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.
Первый год после сдачи дома - вообще глухо. Плюс если соотношение больше 1. То сложности будут и дальше.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:59
proftpd66 написав:
Я думаю что продать не возможно по рыночной цене .
За 80к мало кто купить на ПОХе ( Позняк , Осокорки, харьковская)
Я спекулирую гривной , и использую до восстребования под 8-12%.
Продал по 28, и купил по 26.5 .
Подал евро по 30.
Правда, сейчас евро выросло .
Я хочу позже купит акции, но хата для диверсификации
.
Хата 3к за 27к$.
Из нее , 1к и 2 студии , круче смарта.
Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$
В кризис конечно, плачевно будет .
Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:02
Елена8 написав:
Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты...
а еще можно эвакуатор купить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:13
airmax78 написав:
Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.
а коммуналка скока?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:15
BIGor написав: Унуноктий написав:
ТЕЦ Дарницка
Ну как бы уже давно пора, ей 66 лет. ТЕЦ столько не живут.
Там сделали реконструкцию как турбин так и котлов, так что все там нормально.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:27
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.
а коммуналка скока?
600.
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