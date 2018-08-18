Додано: Пон 15 чер, 2020 02:10

Унуноктий написав: ...



всё верно, в Москве 4% доходность. Но стоимость самой недвиги колосально выросла. Я купил оранж за 19 000 пусть ещё 10 000 в ремонт будет и сдам за 400 долларов, это типа 16% годовых. Но я бы согласился получать 400 долларов что бы это было 4% годовых, от стоимости квартиры 120 000) ...всё верно, в Москве 4% доходность. Но стоимость самой недвиги колосально выросла. Я, это типа 16% годовых. Но я бы согласился получать 400 долларов что бы это было 4% годовых, от стоимости квартиры 120 000)

Ну конечно...Судя по цене в 19 - это студия или маленькая однушка. И сдать ее в Оранже на данный момент(даже если представить, что все заселено и обжито) больше 5кгрн не получится, локация уж очень поганая. Что меньше 200уе. А если посчитать правильно процент(не от себестоимости, а от стоимости квартиры с ремонтом и документами, т.е после сдачи в эксплуатацию), то будет близко к 5%. А если еще и налоги заплатить, то и 4% вряд ли с Оранжа выдавишь