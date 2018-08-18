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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4361436243634364

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 102
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:50

  CRUSADER написав:В династии паркинг по 4000 грн и нету арендодателей, хотят 5000

Я понял: чем хуже место, выше плотность застройки и количество квартир на 1 кв м земельного участка, и главное - чем ниже соотношение количества паркомест к количеству квартир - тем дороже аренда паркинга. "Наши люди любят г0вно и страдать".
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:58

  foxluck написав:
  kingkongovets написав:интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.

Первый год после сдачи дома - вообще глухо. Плюс если соотношение больше 1. То сложности будут и дальше.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:59

  proftpd66 написав:Я думаю что продать не возможно по рыночной цене .

За 80к мало кто купить на ПОХе ( Позняк , Осокорки, харьковская)

Я спекулирую гривной , и использую до восстребования под 8-12%.

Продал по 28, и купил по 26.5 .

Подал евро по 30.

Правда, сейчас евро выросло .


Я хочу позже купит акции, но хата для диверсификации .

Хата 3к за 27к$.

Из нее , 1к и 2 студии , круче смарта.

Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$


В кризис конечно, плачевно будет .

Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты...
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:02

  Елена8 написав:Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты...


а еще можно эвакуатор купить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:13

  airmax78 написав:Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.


а коммуналка скока?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:15

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:ТЕЦ Дарницка

Ну как бы уже давно пора, ей 66 лет. ТЕЦ столько не живут.

Там сделали реконструкцию как турбин так и котлов, так что все там нормально.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:27

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.


а коммуналка скока?

600.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Из нее , 1к и 2 студии , круче смарта.

ДумайТе!Зображення
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 02:10

  Унуноктий написав:...

всё верно, в Москве 4% доходность. Но стоимость самой недвиги колосально выросла. Я купил оранж за 19 000 пусть ещё 10 000 в ремонт будет и сдам за 400 долларов, это типа 16% годовых. Но я бы согласился получать 400 долларов что бы это было 4% годовых, от стоимости квартиры 120 000)

Ну конечно...Судя по цене в 19 - это студия или маленькая однушка. И сдать ее в Оранже на данный момент(даже если представить, что все заселено и обжито) больше 5кгрн не получится, локация уж очень поганая. Что меньше 200уе. А если посчитать правильно процент(не от себестоимости, а от стоимости квартиры с ремонтом и документами, т.е после сдачи в эксплуатацию), то будет близко к 5%. А если еще и налоги заплатить, то и 4% вряд ли с Оранжа выдавишь
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 02:25

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:Из нее , 1к и 2 студии , круче смарта.

ДумайТе!
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сан узлов нету в мокрых. Кухни жарят не будут
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proftpd66
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