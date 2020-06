Додано: Пон 15 чер, 2020 00:02

Елена8 написав: Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты... Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты...



а еще можно эвакуатор купить а еще можно эвакуатор купить

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.