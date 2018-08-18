Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
CRUSADER написав:В династии паркинг по 4000 грн и нету арендодателей, хотят 5000
Я понял: чем хуже место, выше плотность застройки и количество квартир на 1 кв м земельного участка, и главное - чем ниже соотношение количества паркомест к количеству квартир - тем дороже аренда паркинга. "Наши люди любят г0вно и страдать".
всё верно, в Москве 4% доходность. Но стоимость самой недвиги колосально выросла. Я купил оранж за 19 000 пусть ещё 10 000 в ремонт будет и сдам за 400 долларов, это типа 16% годовых. Но я бы согласился получать 400 долларов что бы это было 4% годовых, от стоимости квартиры 120 000)
Ну конечно...Судя по цене в 19 - это студия или маленькая однушка. И сдать ее в Оранже на данный момент(даже если представить, что все заселено и обжито) больше 5кгрн не получится, локация уж очень поганая. Что меньше 200уе. А если посчитать правильно процент(не от себестоимости, а от стоимости квартиры с ремонтом и документами, т.е после сдачи в эксплуатацию), то будет близко к 5%. А если еще и налоги заплатить, то и 4% вряд ли с Оранжа выдавишь