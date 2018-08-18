Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 23:58
foxluck написав: kingkongovets написав:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.
Первый год после сдачи дома - вообще глухо. Плюс если соотношение больше 1. То сложности будут и дальше.
airmax78
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:59
proftpd66 написав:
Я думаю что продать не возможно по рыночной цене .
За 80к мало кто купить на ПОХе ( Позняк , Осокорки, харьковская)
Я спекулирую гривной , и использую до восстребования под 8-12%.
Продал по 28, и купил по 26.5 .
Подал евро по 30.
Правда, сейчас евро выросло .
Я хочу позже купит акции, но хата для
диверсификации
.
Хата 3к за 27к$.
Из нее , 1к и 2 студии , круче смарта.
Если кризиса не будет, 10к+8+8= 1к$ у месяц из 27к$
В кризис конечно, плачевно будет .
Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты...
Елена8
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:02
Елена8 написав:
Дурных идей как из рога изобилия- спекуляции гривной, депозиты до востребования, переделка нормальной квартиры в смарты...
а еще можно эвакуатор купить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:13
airmax78 написав:
Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.
а коммуналка скока?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:15
BIGor написав: Унуноктий написав:
ТЕЦ Дарницка
Ну как бы уже давно пора, ей 66 лет. ТЕЦ столько не живут.
Там сделали реконструкцию как турбин так и котлов, так что все там нормально.
_Mykola_
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:27
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Сейчас в новой прелести сдаю за 3000 грязными.
а коммуналка скока?
600.
airmax78
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Додано: Пон 15 чер, 2020 01:28
proftpd66 написав:
Из нее , 1к и 2 студии , круче смарта.
ДумайТе!
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Proofy
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Додано: Пон 15 чер, 2020 02:10
Унуноктий написав:
...
всё верно, в Москве 4% доходность. Но стоимость самой недвиги колосально выросла. Я
купил оранж за 19 000 пусть ещё 10 000 в ремонт будет и сдам за 400 долларов
, это типа 16% годовых. Но я бы согласился получать 400 долларов что бы это было 4% годовых, от стоимости квартиры 120 000)
Ну конечно...Судя по цене в 19 - это студия или маленькая однушка. И сдать ее в Оранже на данный момент(даже если представить, что все заселено и обжито) больше 5кгрн не получится, локация уж очень поганая. Что меньше 200уе. А если посчитать правильно процент(не от себестоимости, а от стоимости квартиры с ремонтом и документами, т.е после сдачи в эксплуатацию), то будет близко к 5%. А если еще и налоги заплатить, то и 4% вряд ли с Оранжа выдавишь
Damien
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Додано: Пон 15 чер, 2020 02:25
сан узлов нету в мокрых. Кухни жарят не будут
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: Пон 15 чер, 2020 07:43
reus написав: airmax78 написав:
Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.
В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн
Заречный- старые дома до 4000 и нет предложения. Новый дом 3000-3500 (предложения есть, но дом только обживается).
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