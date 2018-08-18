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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4362436343644365

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 102
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

CRUSADER написав:В династии паркинг по 4000 грн и нету арендодателей, хотят 5000
А какая же там цена самого паркоместа?

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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  foxluck написав:
  kingkongovets написав:интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.

Первый год после сдачи дома - вообще глухо. Плюс если соотношение больше 1. То сложности будут и дальше.
В идеале должно быть не более 0.3, минимум территории вокруг домов ну и публика готовая платить за комфорт.

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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вывод выгодней покупать там, где недвижимость недооценена,
велком ту жёлтые воды, кривой рог и каменское. 3-шка сталинка в самом центре от 10куе, агв и гараж в подарок.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:24

  flyman написав:Ну що, господа рОкетчики, 3,5% річних у дерев"яних фуфлях,
а в нас, буде те саме в стояку Круш, тільки в найфайнішій валюті

https://perfume007.livejournal.com/741392.html

Доход
Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч.
...
Сейчас [b]положить деньги в банк

і камєнти:
[i]
Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года
То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов
Сегодня стоимость примерно 757 тыс.
То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял.
И будет терять дальше

харошій бізнес, нада брать!!!

.....
в написанном
Мои вложения в ремонт до сих пор не отбились, и я считаю их ошибкой.

И при этом пишет, что ремонт стоил 700 тыс до 2014. Грубо 20 тыс дол. Ремонты сделаны от 5 до 7 лет назад. Цена аренды 40 тыс после 2014. Итого 7 лет ×12 месяцев× 40 тыс. Итого 3 360 000 или :mrgreen: 48 куе при курсе 70. Это очень грубо, тк большее время деревянный был ниже 70.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:33

  flyman написав:як вам
https://www.olx.ua/obyavlenie/orenda-trikmnatno-kvartiri-vul-sklozavodska-beremo-z-tvarinami-IDIkej0.html
Оренда трикімнатної квартири вул. Склозаводська, беремо з тваринами
6 500 грн.


Можна іноземцям Тільки хлопець Тільки сім'ям Тільки дівчина Можна курити Можна студентам Можна з дітьми Можна з тваринами

хороший вариант, надо брать.
Зображення
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:49

  foxluck написав:
  kingkongovets написав:интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.

Вы всё врёте. В Династии по 5000 вылетают, с учётом средней стоимости авто 25 куе :mrgreen:
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