Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Доход Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч. ... Сейчас [b]положить деньги в банк
і камєнти: [i] Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов Сегодня стоимость примерно 757 тыс. То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял. И будет терять дальше
харошій бізнес, нада брать!!!
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в написанном Мои вложения в ремонт до сих пор не отбились, и я считаю их ошибкой.
И при этом пишет, что ремонт стоил 700 тыс до 2014. Грубо 20 тыс дол. Ремонты сделаны от 5 до 7 лет назад. Цена аренды 40 тыс после 2014. Итого 7 лет ×12 месяцев× 40 тыс. Итого 3 360 000 или 48 куе при курсе 70. Это очень грубо, тк большее время деревянный был ниже 70.