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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4363436443654366>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 102
зростуть більш як на 10%
3%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

CRUSADER написав:В династии паркинг по 4000 грн и нету арендодателей, хотят 5000
А какая же там цена самого паркоместа?

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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 07:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  foxluck написав:
  kingkongovets написав:интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.

Первый год после сдачи дома - вообще глухо. Плюс если соотношение больше 1. То сложности будут и дальше.
В идеале должно быть не более 0.3, минимум территории вокруг домов ну и публика готовая платить за комфорт.

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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вывод выгодней покупать там, где недвижимость недооценена,
велком ту жёлтые воды, кривой рог и каменское. 3-шка сталинка в самом центре от 10куе, агв и гараж в подарок.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:24

  flyman написав:Ну що, господа рОкетчики, 3,5% річних у дерев"яних фуфлях,
а в нас, буде те саме в стояку Круш, тільки в найфайнішій валюті

https://perfume007.livejournal.com/741392.html

Доход
Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч.
...
Сейчас [b]положить деньги в банк

і камєнти:
[i]
Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года
То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов
Сегодня стоимость примерно 757 тыс.
То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял.
И будет терять дальше

харошій бізнес, нада брать!!!

.....
в написанном
Мои вложения в ремонт до сих пор не отбились, и я считаю их ошибкой.

И при этом пишет, что ремонт стоил 700 тыс до 2014. Грубо 20 тыс дол. Ремонты сделаны от 5 до 7 лет назад. Цена аренды 40 тыс после 2014. Итого 7 лет ×12 месяцев× 40 тыс. Итого 3 360 000 или :mrgreen: 48 куе при курсе 70. Это очень грубо, тк большее время деревянный был ниже 70.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:33

  flyman написав:як вам
https://www.olx.ua/obyavlenie/orenda-trikmnatno-kvartiri-vul-sklozavodska-beremo-z-tvarinami-IDIkej0.html
Оренда трикімнатної квартири вул. Склозаводська, беремо з тваринами
6 500 грн.


Можна іноземцям Тільки хлопець Тільки сім'ям Тільки дівчина Можна курити Можна студентам Можна з дітьми Можна з тваринами

хороший вариант, надо брать.
Зображення
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:49

  foxluck написав:
  kingkongovets написав:интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.

Вы всё врёте. В Династии по 5000 вылетают, с учётом средней стоимости авто 25 куе :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:28

  5396669 написав:
airmax78 написав:
  foxluck написав:Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.

Первый год после сдачи дома - вообще глухо. Плюс если соотношение больше 1. То сложности будут и дальше.
В идеале должно быть не более 0.3, минимум территории вокруг домов ну и публика готовая платить за комфорт.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Вот в этом-то и парадокс. У меня не укладывается в голове, откуда в таком комплексе, который не предназначен для людей, любящих комфорт, таки появляются люди, готовые платить за комфорт? Люди, любящие комфорт, должны обходить муравейники типа Заречного или Династии десятой дорогой.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:05

как то так

Здравствуйте, Serg-ik.

Ваше сообщение было удалено модератором "Ірина_".

Текст удалённого сообщения:
Я пришёл на работу ровно в девять ноль-ноль
Сразу форум включаю чтоб прочувствовать боль
Первый , Фейслес, Прохожий будут жизни учить:
«Покупай то, что можешь, на обвал не др0чи»

Признаю что в аренде, жить мне не комильфо
Ведь по мнению многих это жизнь для лохов
Сомик, я тебя помню, помнят все твой завет:
«Если нету квартиры -значит пениса нет».

Мы на форуме спорим, часто – с пеной у рта
Ясно, что без квартиры жизнь весьма не проста
Для себя же я понял после тысяч страниц:
«Даже если есть пенис,… он ничто без яиц».


p.s. Если кто захочет напевать, то берите мелодию у &quot;ЧИЖ&quot;а,
Перекрёсток ( Ты ушла рано утром)

--
https://forum.finance.ua/

Вы б там правила модерации подкорректирвали. Было 10 "плюсов( а может и больше?), Ирина, а Вам-начхать.

Как можно удалить сообщение, которое сами же на второе место недели поставили???

Фейслесс, разберитесь, Вы профильный модератор или Ирина, как Колбаска, всё втихаря делает не выспавшись???
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:08

  Serg-ik написав:как то так

Здравствуйте, Serg-ik.

Ваше сообщение было удалено модератором "Ірина_".

Текст удалённого сообщения:
Я пришёл на работу ровно в девять ноль-ноль
Сразу форум включаю чтоб прочувствовать боль
Первый , Фейслес, Прохожий будут жизни учить:
«Покупай то, что можешь, на обвал не др0чи»

Признаю что в аренде, жить мне не комильфо
Ведь по мнению многих это жизнь для лохов
Сомик, я тебя помню, помнят все твой завет:
«Если нету квартиры -значит пениса нет».

Мы на форуме спорим, часто – с пеной у рта
Ясно, что без квартиры жизнь весьма не проста
Для себя же я понял после тысяч страниц:
«Даже если есть пенис,… он ничто без яиц».


p.s. Если кто захочет напевать, то берите мелодию у &quot;ЧИЖ&quot;а,
Перекрёсток ( Ты ушла рано утром)

--
https://forum.finance.ua/

Вы б там правила модерации подкорректирвали. Было 10 "плюсов( а может и больше?), Ирина, а Вам-начхать.

Как можно удалить сообщение, которое сами же на второе место недели поставили???

Фейслесс, разберитесь, Вы профильный модератор или Ирина, как Колбаска, всё втихаря делает не выспавшись???



Надо було ще оду Ірині, не просік ти такий момент.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:13

Serg-ik Да, жестоко. Видимо Ирине не нравится поэзия.
airmax78
 
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