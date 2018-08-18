удалено модератором "Ірина_".

Здравствуйте,Ваше сообщение былоТекст удалённого сообщения:Я пришёл на работу ровно в девять ноль-нольСразу форум включаю чтоб прочувствовать больПервый , Фейслес, Прохожий будут жизни учить:«Покупай то, что можешь, на обвал не др0чи»Признаю что в аренде, жить мне не комильфоВедь по мнению многих это жизнь для лоховСомик, я тебя помню, помнят все твой завет:«Если нету квартиры -значит пениса нет».Мы на форуме спорим, часто – с пеной у ртаЯсно, что без квартиры жизнь весьма не простаДля себя же я понял после тысяч страниц:«Даже если есть пенис,… он ничто без яиц».p.s. Если кто захочет напевать, то берите мелодию у "ЧИЖ"а,Перекрёсток ( Ты ушла рано утром)--