Додано: Пон 15 чер, 2020 10:25

давно пора открыть для особо обиженных жизнью отдельную ветку

например "почему я так плохо живу?"

и тогда сержики, витальены и прочие зрады там смогут строчить свои опусы до опупения

ну или модеры будут переносить их посты на эту тему отовсюду, где они это пишут

совсем же берега потеряли с оффтопом

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.