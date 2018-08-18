Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Доход Сейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч. ... Сейчас [b]положить деньги в банк
і камєнти: [i] Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 года То есть стоимость его активов была 1.8 млн долларов Сегодня стоимость примерно 757 тыс. То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял. И будет терять дальше
харошій бізнес, нада брать!!!
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в написанном Мои вложения в ремонт до сих пор не отбились, и я считаю их ошибкой.
И при этом пишет, что ремонт стоил 700 тыс до 2014. Грубо 20 тыс дол. Ремонты сделаны от 5 до 7 лет назад. Цена аренды 40 тыс после 2014. Итого 7 лет ×12 месяцев× 40 тыс. Итого 3 360 000 или 48 куе при курсе 70. Это очень грубо, тк большее время деревянный был ниже 70.
foxluck написав:Я в Тетрисе2 пробую сдать (пока не сделал ремонт и не переехал туда), за 150$ пока не берут, видимо мало еще людей заехало и спроса нет.
Первый год после сдачи дома - вообще глухо. Плюс если соотношение больше 1. То сложности будут и дальше.
В идеале должно быть не более 0.3, минимум территории вокруг домов ну и публика готовая платить за комфорт.
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Вот в этом-то и парадокс. У меня не укладывается в голове, откуда в таком комплексе, который не предназначен для людей, любящих комфорт, таки появляются люди, готовые платить за комфорт? Люди, любящие комфорт, должны обходить муравейники типа Заречного или Династии десятой дорогой.
Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.
airmax78 написав:Вот в этом-то и парадокс. У меня не укладывается в голове, откуда в таком комплексе, который не предназначен для людей, любящих комфорт, таки появляются люди, готовые платить за комфорт? Люди, любящие комфорт, должны обходить муравейники типа Заречного или Династии десятой дорогой.
В мене колега купила там, вже ремонт закінчує. Вважає цей комплекс "комфорт"-класу . І ремонт в неї теж комфорт-класу. Підходяща локація і ціна була адекватна. Так що бачите, все сходиться.