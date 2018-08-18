flyman написав:

Ну що, господа рОкетчики, 3,5% річних у дерев"яних фуфлях,а в нас, буде те саме в стояку Круш, тільки в найфайнішій валютіДоходСейчас у меня есть жилая недвижимость на 55 миллионов рублей, и она приносит 3 миллиона без расходов, а после всех расходов — 1,9 миллиона, 3,5% годовых. Это примерно 158 тысяч в месяц, что для Москвы не очень много. Выглядит смешно: у вас есть 55 миллионов и ваш заработок от этого 158 тысяч....Сейчас [b]положить деньги в банкі камєнти:[i]Он пишет, что бизнес начал вести до 2014 годаТо есть стоимость его активов была 1.8 млн долларовСегодня стоимость примерно 757 тыс.То есть 60 процентов стоимости он примерно потерял.И будет терять дальшехарошій бізнес, нада брать!!!.....