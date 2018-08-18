speedsx написав:
В мене колега купила там, вже ремонт закінчує. Вважає цей комплекс "комфорт"-класу . І ремонт в неї теж комфорт-класу. Підходяща локація і ціна була адекватна. Так що бачите, все сходиться.
паркинг купила, или снимает?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57
паркинг купила, или снимает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:03
Не аргумент. Если так рассуждать, то судя по ремонту в судах, прокуратурах и т. д., у нас правовое государство, но этот далеко не так.
Востаннє редагувалось reus в Пон 15 чер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не так: судя по ремонтах в судах и прокуратуре, там денег нет. Хотя там наоборот только там деньги есть у судей и прокуроров )))
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36
Понятно, что суды первой инстанции на периферии бедненько выглядят, но Вы посещали хоть раз Верховный суд, Конституционный, Апелляционный суд Киева. Мы же сравниваем со зданием Министерства образования.
|