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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4363436443654366

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57

  speedsx написав:
  airmax78 написав:Вот в этом-то и парадокс. У меня не укладывается в голове, откуда в таком комплексе, который не предназначен для людей, любящих комфорт, таки появляются люди, готовые платить за комфорт? Люди, любящие комфорт, должны обходить муравейники типа Заречного или Династии десятой дорогой.

В мене колега купила там, вже ремонт закінчує. Вважає цей комплекс "комфорт"-класу :). І ремонт в неї теж комфорт-класу. Підходяща локація і ціна була адекватна. Так що бачите, все сходиться.


паркинг купила, или снимает?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:03

  airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.

Не аргумент. Если так рассуждать, то судя по ремонту в судах, прокуратурах и т. д., у нас правовое государство, но этот далеко не так.
Востаннє редагувалось reus в Пон 15 чер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не так: судя по ремонтах в судах и прокуратуре, там денег нет. Хотя там наоборот только там деньги есть у судей и прокуроров )))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36

  xio13 написав:Не так: судя по ремонтах в судах и прокуратуре, там денег нет. Хотя там наоборот только там деньги есть у судей и прокуроров )))

Понятно, что суды первой инстанции на периферии бедненько выглядят, но Вы посещали хоть раз Верховный суд, Конституционный, Апелляционный суд Киева. Мы же сравниваем со зданием Министерства образования.
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