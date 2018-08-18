speedsx написав:
В мене колега купила там, вже ремонт закінчує. Вважає цей комплекс "комфорт"-класу . І ремонт в неї теж комфорт-класу. Підходяща локація і ціна була адекватна. Так що бачите, все сходиться.
паркинг купила, или снимает?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57
паркинг купила, или снимает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:03
Не аргумент. Если так рассуждать, то судя по ремонту в судах, прокуратурах и т. д., у нас правовое государство, но этот далеко не так.
Востаннє редагувалось reus в Пон 15 чер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не так: судя по ремонтах в судах и прокуратуре, там денег нет. Хотя там наоборот только там деньги есть у судей и прокуроров )))
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36
Понятно, что суды первой инстанции на периферии бедненько выглядят, но Вы посещали хоть раз Верховный суд, Конституционный, Апелляционный суд Киева. Мы же сравниваем со зданием Министерства образования.
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Раде предложили продлить запрет на выселение должников по валютным кредитам
Банки будут с удовольствием давать ипотечные кредиты.
А если, вдруг, не захотят, то ЗЕ лично позвонит и попросит
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:46
А что не так с объявлением? Это же квартира в Буче
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Многостраждальный лэндлордный нарид!
Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук.
Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:52
Хвилинка оф-топу)))
Та я це знаю/розумію!
Але при такій ціні йде якийсь розрив шаблону коли в моєму будинку, паркомісце в підземному паркінгу(просто розмітка на бруківці) коштує в ту ціну!
А ще, кажуть, що в полях будівництво дороге, бо комунікації потрібно вести.
Що собівартість метра квадратного, наприклад, 500дол. і дешевше, то хіба у збиток будувати.
І т. д. і т. п.
А воно он як - все залежить від ДОРОГОВИЗНИ САМОЇ ЗЕМЛІ!!!
А то починають рахувати ціну цементу/арматури/піску - а по-факту, це все фігня!
Ціна землі все вирішує!
Особливо, де розвинута інфраструктура - там і дорога земля!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:01
У неї нема авто, не потрібно
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:07
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