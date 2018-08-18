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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4364436543664367>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:57

  speedsx написав:
  airmax78 написав:Вот в этом-то и парадокс. У меня не укладывается в голове, откуда в таком комплексе, который не предназначен для людей, любящих комфорт, таки появляются люди, готовые платить за комфорт? Люди, любящие комфорт, должны обходить муравейники типа Заречного или Династии десятой дорогой.

В мене колега купила там, вже ремонт закінчує. Вважає цей комплекс "комфорт"-класу :). І ремонт в неї теж комфорт-класу. Підходяща локація і ціна була адекватна. Так що бачите, все сходиться.


паркинг купила, или снимает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:03

  airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.

Не аргумент. Если так рассуждать, то судя по ремонту в судах, прокуратурах и т. д., у нас правовое государство, но этот далеко не так.
Востаннє редагувалось reus в Пон 15 чер, 2020 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не так: судя по ремонтах в судах и прокуратуре, там денег нет. Хотя там наоборот только там деньги есть у судей и прокуроров )))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:36

  xio13 написав:Не так: судя по ремонтах в судах и прокуратуре, там денег нет. Хотя там наоборот только там деньги есть у судей и прокуроров )))

Понятно, что суды первой инстанции на периферии бедненько выглядят, но Вы посещали хоть раз Верховный суд, Конституционный, Апелляционный суд Киева. Мы же сравниваем со зданием Министерства образования.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Раде предложили продлить запрет на выселение должников по валютным кредитам

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3893522
"Четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, а значит, должен быть зарегистрирован. Но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает", – говорится на сайте народного избранника.

Банки будут с удовольствием давать ипотечные кредиты. :D
А если, вдруг, не захотят, то ЗЕ лично позвонит и попросит :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:46

  flyman написав:як вам
https://www.olx.ua/obyavlenie/orenda-trikmnatno-kvartiri-vul-sklozavodska-beremo-z-tvarinami-IDIkej0.html
Оренда трикімнатної квартири вул. Склозаводська, беремо з тваринами
6 500 грн.

А что не так с объявлением? Это же квартира в Буче
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Многостраждальный лэндлордный нарид!
Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук.
Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:52

Хвилинка оф-топу)))

  jump написав:
  Долярчик написав:Ппц - майже задарма! :shock:
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
Зображення

сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...

Та я це знаю/розумію!
Але при такій ціні йде якийсь розрив шаблону :D коли в моєму будинку, паркомісце в підземному паркінгу(просто розмітка на бруківці) коштує в ту ціну! :shock: :lol:
А ще, кажуть, що в полях будівництво дороге, бо комунікації потрібно вести.
Що собівартість метра квадратного, наприклад, 500дол. і дешевше, то хіба у збиток будувати.
І т. д. і т. п.
А воно он як - все залежить від ДОРОГОВИЗНИ САМОЇ ЗЕМЛІ!!!
А то починають рахувати ціну цементу/арматури/піску - а по-факту, це все фігня!
Ціна землі все вирішує!
Особливо, де розвинута інфраструктура - там і дорога земля!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:01

  kingkongovets написав:
  speedsx написав:
  airmax78 написав:Вот в этом-то и парадокс. У меня не укладывается в голове, откуда в таком комплексе, который не предназначен для людей, любящих комфорт, таки появляются люди, готовые платить за комфорт? Люди, любящие комфорт, должны обходить муравейники типа Заречного или Династии десятой дорогой.

В мене колега купила там, вже ремонт закінчує. Вважає цей комплекс "комфорт"-класу :). І ремонт в неї теж комфорт-класу. Підходяща локація і ціна була адекватна. Так що бачите, все сходиться.


паркинг купила, или снимает?

У неї нема авто, не потрібно
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:07

  xio13 написав:Не так: судя по ремонтах в судах и прокуратуре, там денег нет. Хотя там наоборот только там деньги есть у судей и прокуроров )))

Сходите в киевскую прокуратуру, удивитесь
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