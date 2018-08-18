С таким настроением Вам тяжело будет пережить кризис.
P.S. Я правильно настраиваюсь на Вашу волну?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 13:15
С таким настроением Вам тяжело будет пережить кризис.
P.S. Я правильно настраиваюсь на Вашу волну?
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:17
все врут
и втихаря снимают паркоместа по 5000 грн
но не признаются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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