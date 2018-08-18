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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4365436643674368>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:15

  airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.

С таким настроением Вам тяжело будет пережить кризис.

P.S. Я правильно настраиваюсь на Вашу волну?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:17

  hume написав:Вы всё врёте. В Династии по 5000 вылетают, с учётом средней стоимости авто 25 куе :mrgreen:


все врут
и втихаря снимают паркоместа по 5000 грн
но не признаются
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:35

  reus написав:В Раде предложили продлить запрет на выселение должников по валютным кредитам

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3893522
"Четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, а значит, должен быть зарегистрирован. Но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает", – говорится на сайте народного избранника.

Банки будут с удовольствием давать ипотечные кредиты. :D
А если, вдруг, не захотят, то ЗЕ лично позвонит и попросит :D

Бльоооооооооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!! Но это не пройдет. МВФ яйки отрежет. Голый популизм "мамы любит скорость".
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но это не пройдет. МВФ яйки отрежет. Голый популизм "мамы любит скорость".

Так а ШО Вы хотели перед местными выборами :D
Ведь людям, попавшим в беду, нужно помогать! :D
Правда, за наш с вами счет, но то таке, мелочи.
Главное, чтобы электорат не бузил перед выборами.
А МВФ уже деньги отгрузил.
И яйки целы и овцы сыты :D
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49

  kingkongovets написав:зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:56

  барабашов написав:Многостраждальный лэндлордный нарид!
Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук.
Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.


Врун, ничего из того, что ты написал, я не делал.

Статью про арендный бизнес в Маськве дал Флай, оспорил Влад, а я - поправил враки последнего о росте стоимости недвиги там с запуском ипотеки.

Никаких процентных оценок доходности аренды я не давал!

Тем более я не говорил ни о каких 2-х зарплатах за м2. Рылы уже не знают, что придумать, чтобы заставить меня замолчать. Но вопросы у вас должны быть не ко мне, а к собственной жадности - кризис придумал не я, это объективная реальность, следовательно, меньше проиграют те, кто будет искать компромисс, а не талдычить клиентам заученные мантры о дефиците и дорожае!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:04

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.


где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"?
нате й мiй глечик на капусту (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.
сравнили задрыпаную Европу с центром мироздания Киевом.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:10

  airmax78 написав:
  reus написав:В Раде предложили продлить запрет на выселение должников по валютным кредитам

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3893522
"Четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, а значит, должен быть зарегистрирован. Но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает", – говорится на сайте народного избранника.

Банки будут с удовольствием давать ипотечные кредиты. :D
А если, вдруг, не захотят, то ЗЕ лично позвонит и попросит :D

Бльоооооооооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!! Но это не пройдет. МВФ яйки отрежет. Голый популизм "мамы любит скорость".

Зрабили разом, Долярчики смокчуть імпатеку ПА10, гагага
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:13

  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.


где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"?
нате й мiй глечик на капусту (с)

Ок, продолжайте и дальше считать 200 баксов за киевский паркинг адекватной ценой.
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