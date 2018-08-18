Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.
С таким настроением Вам тяжело будет пережить кризис.
"Четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, а значит, должен быть зарегистрирован. Но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает", – говорится на сайте народного избранника.
Банки будут с удовольствием давать ипотечные кредиты. А если, вдруг, не захотят, то ЗЕ лично позвонит и попросит
Бльоооооооооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!! Но это не пройдет. МВФ яйки отрежет. Голый популизм "мамы любит скорость".
airmax78 написав:Но это не пройдет. МВФ яйки отрежет. Голый популизм "мамы любит скорость".
Так а ШО Вы хотели перед местными выборами Ведь людям, попавшим в беду, нужно помогать! Правда, за наш с вами счет, но то таке, мелочи. Главное, чтобы электорат не бузил перед выборами. А МВФ уже деньги отгрузил. И яйки целы и овцы сыты
барабашов написав:Многостраждальный лэндлордный нарид! Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук. Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.
Врун, ничего из того, что ты написал, я не делал.
Статью про арендный бизнес в Маськве дал Флай, оспорил Влад, а я - поправил враки последнего о росте стоимости недвиги там с запуском ипотеки.
Никаких процентных оценок доходности аренды я не давал!
Тем более я не говорил ни о каких 2-х зарплатах за м2. Рылы уже не знают, что придумать, чтобы заставить меня замолчать. Но вопросы у вас должны быть не ко мне, а к собственной жадности - кризис придумал не я, это объективная реальность, следовательно, меньше проиграют те, кто будет искать компромисс, а не талдычить клиентам заученные мантры о дефиците и дорожае!
"Четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, а значит, должен быть зарегистрирован. Но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает", – говорится на сайте народного избранника.
Банки будут с удовольствием давать ипотечные кредиты. А если, вдруг, не захотят, то ЗЕ лично позвонит и попросит
Бльоооооооооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!! Но это не пройдет. МВФ яйки отрежет. Голый популизм "мамы любит скорость".