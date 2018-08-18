барабашов написав:

Многостраждальный лэндлордный нарид!Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук.Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.