Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Многостраждальный лэндлордный нарид! Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук. Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.
тепер розтлумач на мові. КРЖН рОкетой в космас з ыюня 2020? так?
барабашов написав:Многостраждальный лэндлордный нарид! Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук. Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.
Врун, ничего из того, что ты написал, я не делал.
Статью про арендный бизнес в Маськве дал Флай, оспорил Влад, а я - поправил враки последнего о росте стоимости недвиги там с запуском ипотеки.
Никаких процентных оценок доходности аренды я не давал!
Тем более я не говорил ни о каких 2-х зарплатах за м2. Рылы уже не знают, что придумать, чтобы заставить меня замолчать. Но вопросы у вас должны быть не ко мне, а к собственной жадности - кризис придумал не я, это объективная реальность, следовательно, меньше проиграют те, кто будет искать компромисс, а не талдычить клиентам заученные мантры о дефиците и дорожае!
Сдача восьми квартир в Москве. Это не так просто и доходно, как кажется Константин, 35 лет, занимается арендой больше 10 лет. Ему слово. Я сдаю несколько однокомнатных квартир экономкласса в спальных районах Москвы. Покупал их специально для этого. Многие считают, что это легкие деньги. Всем мечтающим о безоблачной жизни советую поискать другой доход. Если наем помещений — ваш бизнес, то это именно бизнес со всеми вытекающими. Нельзя просто сдать вашу квартиру и радоваться. Я расскажу о своем раскладе.
Gastarbaiter написав:Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.
где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"? нате й мiй глечик на капусту (с)
Ок, продолжайте и дальше считать 200 баксов за киевский паркинг адекватной ценой.
На самом деле достаточно два раза подряд намотать два круга в пробках по району в поисках места для парковки и 200 баксов в месяц за киевский паркинг перестают так сильно пугать. Но это, конечно, экстремальная ситуация. Район Паруса, Гулливера, оперного театра и т.п.