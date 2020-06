Додано: Пон 15 чер, 2020 14:17

Gastarbaiter написав: kingkongovets написав: Gastarbaiter написав: Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор. Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.



где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"?

нате й мiй глечик на капусту (с) где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"?нате й мiй глечик на капусту (с)

Ок, продолжайте и дальше считать 200 баксов за киевский паркинг адекватной ценой. Ок, продолжайте и дальше считать 200 баксов за киевский паркинг адекватной ценой.



где я написал, что считаю 200 баксов адекватной ценой за паркинг, брехло? где я написал, что считаю 200 баксов адекватной ценой за паркинг, брехло?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.