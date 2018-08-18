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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4366436743684369>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:16

  Елена8 написав:
  flyman написав:як вам
https://www.olx.ua/obyavlenie/orenda-trikmnatno-kvartiri-vul-sklozavodska-beremo-z-tvarinami-IDIkej0.html
Оренда трикімнатної квартири вул. Склозаводська, беремо з тваринами
6 500 грн.

А что не так с объявлением? Это же квартира в Буче

Та нічого особливого, крім ціни та що готові заселити хоть чорта лисого.
А так, майже як оаза в Чабанах
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:17

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.


где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"?
нате й мiй глечик на капусту (с)

Ок, продолжайте и дальше считать 200 баксов за киевский паркинг адекватной ценой.


где я написал, что считаю 200 баксов адекватной ценой за паркинг, брехло?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:18

  барабашов написав:Многостраждальный лэндлордный нарид!
Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук.
Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.

тепер розтлумач на мові.
КРЖН рОкетой в космас з ыюня 2020? так?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:22

  zРадио написав:
  барабашов написав:Многостраждальный лэндлордный нарид!
Тут вчера зззрадиоканал наванговал падение рентабельности аренды до 3-4%, падение цены метра новостроя до двух средних зарплат(а почему метр в Киеве а зарплата по стране???). И как савецкий экономист-кибернетик привёл пять методичек аргументов с раши. Но он как то забыл, что цена в Маськве в -07-08 в долларах за метр была на уровне N.Y. и Лондона и панелька 80х в хорошем месте внутри Садового могла 2к уйти за полляма уе, а треха кирпич тех же времен в пяти км от Кремля и с соседями с большими звёздами - и за полляма евро. И с тех цен в рубле при росте доллара в 2.7 раза, а евро в 2.2 раза ещё и профит в рубле остался за 13 лет с ихними ипотеками под 7% и налогами на каждый чих и пук.
Пусть кибенематик посчитает рентабельность аренды в Красноярске и Новосибе, Хабаровске и Перми. И почем там метр к средней зарплате по области. И есть ли там новостройки вообще по уровню качества как в Одессе, Днепре, Харькове в премиум сегменте по 1-1.3куе/метр, панель 90х утеплённую на заводе пенопластом не рассматриваем.


Врун, ничего из того, что ты написал, я не делал.

Статью про арендный бизнес в Маськве дал Флай, оспорил Влад, а я - поправил враки последнего о росте стоимости недвиги там с запуском ипотеки.

Никаких процентных оценок доходности аренды я не давал!

Тем более я не говорил ни о каких 2-х зарплатах за м2. Рылы уже не знают, что придумать, чтобы заставить меня замолчать. Но вопросы у вас должны быть не ко мне, а к собственной жадности - кризис придумал не я, это объективная реальность, следовательно, меньше проиграют те, кто будет искать компромисс, а не талдычить клиентам заученные мантры о дефиците и дорожае!

єслі шо "мапед немой"
оригінал тут
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4990625#p4990625
  change_pm написав:Ось така розповідь. Що думаєте?
Сдача восьми квартир в Москве. Это не так просто и доходно, как кажется
Константин, 35 лет, занимается арендой больше 10 лет. Ему слово. Я сдаю несколько однокомнатных квартир экономкласса в спальных районах Москвы. Покупал их специально для этого. Многие считают, что это легкие деньги. Всем мечтающим о безоблачной жизни советую поискать другой доход. Если наем помещений — ваш бизнес, то это именно бизнес со всеми вытекающими. Нельзя просто сдать вашу квартиру и радоваться. Я расскажу о своем раскладе.

https://perfume007.livejournal.com/741392.html
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:25

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.


где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"?
нате й мiй глечик на капусту (с)

Ок, продолжайте и дальше считать 200 баксов за киевский паркинг адекватной ценой.

тут торчать не тільки в бетоні КРЖН, а ще й паркінгах,
пару місяцьофф назад тут парилася тєма гіпер рєнтабєльності паркінгофф ...
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:38

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Для сравнения: в щуцинских ипенях паркинги идут по 150-200 злотых в месяц. В прицентралье по 300, но там выше шанс попасть на эвакуатор.


где в названии темы, или в моем вопросе слово "щуцин"?
нате й мiй глечик на капусту (с)

Ок, продолжайте и дальше считать 200 баксов за киевский паркинг адекватной ценой.

На самом деле достаточно два раза подряд намотать два круга в пробках по району в поисках места для парковки и 200 баксов в месяц за киевский паркинг перестают так сильно пугать. Но это, конечно, экстремальная ситуация. Район Паруса, Гулливера, оперного театра и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продолжается противостояние на Русановских садах в Киеве.

https://korrespondent.net/city/kiev/424 ... kh-v-kyeve
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:07

flyman Убил
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:18

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Во сколько открываются ОП? :)

Шутки шутками, а в краткосроке это снижает на 200-300 бипсов стоимость внешних заимствований и привлекает на рынок кучу новых игроков. Короче, перспективы бакса па30 тают.


Несешь шо попало. Рейтинг изменен долгосрочный, краткосрочный - без изменений

Максимка из скромности скрывает кто он на самом деле. Но твой высыр для людей знающих кто такой Максик, это примерно как гопник который сидит на корточках с полторашкой пиваса, расказывает что ни кличко ни тайсон нефига не понимают в боксе и всё делают не так)
Семки будешь?) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:УжОс... Попрошу операцию по смене пола. Все равно оно там висит бесполезное.
какой пол предпочитают лендлорды, ламинат или ковролин?
верю в евро... по 1,4
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