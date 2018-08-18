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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:29
Унуноктий написав:
Максимка из скромности скрывает кто он на самом деле.
Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.
Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:36
zРадио написав: Унуноктий написав:
Максимка из скромности скрывает кто он на самом деле.
Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.
Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..
Приоткрою тайну. МВФ делает свои прогнозы на основании того что пишет Максик.
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Унуноктий
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:47
airmax78 написав:
На самом деле достаточно два раза подряд намотать два круга в пробках по району в поисках места для парковки и 200 баксов в месяц за киевский паркинг перестают так сильно пугать. Но это, конечно, экстремальная ситуация. Район Паруса, Гулливера, оперного театра и т.п.
еперный театр говорите? я 2 года работал на ярвалу, ближее до ворот - всегда находил место - днем. да, иногда нужно было минут 10 покружить по проверенных заначкам. но мы же не про гостей города тут говорим?
ночью в центре (в старокиевском районе) всегда и практически везде в районах беспонтовой царской, сталинской и хрущевской застройки есть бесплатные парковочные места. за это мы эту застройку и любим...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:00
Унуноктий написав: zРадио написав: Унуноктий написав:
Максимка из скромности скрывает кто он на самом деле.
Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.
Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..
Приоткрою тайну. МВФ делает свои прогнозы на основании того что пишет Максик.
это да, на прогнозах макса многое строиться
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:00
это какае-то подачка:
Укрпошта получила $80 тысяч от Японии для повышения доступности финуслуг в селах
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:09
PS4 написав: Унуноктий написав: zРадио написав:
Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.
Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..
Приоткрою тайну. МВФ делает свои прогнозы на основании того что пишет Максик.
это да, на прогнозах макса многое строиться
Я же писал, что разворачиваю рынок на 180 градусов. Купил Голосуху: развернул рынок, продал Голосуху - развернул рынок, купил что-то там снова - снова развернул рынок. На инвест комитете мое слово - последнее. Как скажу - так и делают. Только наоборот.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:10
PS4 написав:
это какае-то подачка:
Укрпошта получила $80 тысяч от Японии для повышения доступности финуслуг в селах
В Японии прослышали, что украинские села - всьо. Поэтому решили что и 80К хватит - на венок.
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