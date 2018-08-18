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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4366436743684369

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:29

  Унуноктий написав:Максимка из скромности скрывает кто он на самом деле.


Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.

Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:31

  reus написав:
  airmax78 написав:Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.

В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:36

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Максимка из скромности скрывает кто он на самом деле.


Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.

Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..

Приоткрою тайну. МВФ делает свои прогнозы на основании того что пишет Максик.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:47

  airmax78 написав:На самом деле достаточно два раза подряд намотать два круга в пробках по району в поисках места для парковки и 200 баксов в месяц за киевский паркинг перестают так сильно пугать. Но это, конечно, экстремальная ситуация. Район Паруса, Гулливера, оперного театра и т.п.


еперный театр говорите? я 2 года работал на ярвалу, ближее до ворот - всегда находил место - днем. да, иногда нужно было минут 10 покружить по проверенных заначкам. но мы же не про гостей города тут говорим?

ночью в центре (в старокиевском районе) всегда и практически везде в районах беспонтовой царской, сталинской и хрущевской застройки есть бесплатные парковочные места. за это мы эту застройку и любим...
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:00

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Максимка из скромности скрывает кто он на самом деле.


Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.

Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..

Приоткрою тайну. МВФ делает свои прогнозы на основании того что пишет Максик.


это да, на прогнозах макса многое строиться
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

это какае-то подачка:

Укрпошта получила $80 тысяч от Японии для повышения доступности финуслуг в селах
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:09

  PS4 написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:Ладно, я понял. Про Максимку даже Лесь писал:
Я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля. І мудрості вам дам я до##я.

Непонятно только, почему этот гура битон продавал дешево, а покупал - дорого, в чем сам сознавался?..

Приоткрою тайну. МВФ делает свои прогнозы на основании того что пишет Максик.


это да, на прогнозах макса многое строиться

Я же писал, что разворачиваю рынок на 180 градусов. Купил Голосуху: развернул рынок, продал Голосуху - развернул рынок, купил что-то там снова - снова развернул рынок. На инвест комитете мое слово - последнее. Как скажу - так и делают. Только наоборот.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:10

  PS4 написав:это какае-то подачка:

Укрпошта получила $80 тысяч от Японии для повышения доступности финуслуг в селах

В Японии прослышали, что украинские села - всьо. Поэтому решили что и 80К хватит - на венок.
airmax78
 
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