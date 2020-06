Додано: Пон 15 чер, 2020 15:47

airmax78 написав: На самом деле достаточно два раза подряд намотать два круга в пробках по району в поисках места для парковки и 200 баксов в месяц за киевский паркинг перестают так сильно пугать. Но это, конечно, экстремальная ситуация. Район Паруса, Гулливера, оперного театра и т.п.



еперный театр говорите? я 2 года работал на ярвалу, ближее до ворот - всегда находил место - днем. да, иногда нужно было минут 10 покружить по проверенных заначкам. но мы же не про гостей города тут говорим?



ночью в центре (в старокиевском районе) всегда и практически везде в районах беспонтовой царской, сталинской и хрущевской застройки есть бесплатные парковочные места. за это мы эту застройку и любим... еперный театр говорите? я 2 года работал на ярвалу, ближее до ворот - всегда находил место - днем. да, иногда нужно было минут 10 покружить по проверенных заначкам. но мы же не про гостей города тут говорим?ночью в центре (в старокиевском районе) всегда и практически везде в районах беспонтовой царской, сталинской и хрущевской застройки есть бесплатные парковочные места. за это мы эту застройку и любим...

