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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4367436843694370

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:58

  _Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится. :lol:

Я же писал: когда прогнозы МВФ совпадали с реальностью? Хоть раз такое было? Они отлично описывают то, что произошло по факту. С прогнозами у них проблемы.
P.S. А когда второй раз был?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.

В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов.
Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища.
Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.
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  #<1 ... 4367436843694370
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