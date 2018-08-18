Я же писал: когда прогнозы МВФ совпадали с реальностью? Хоть раз такое было? Они отлично описывают то, что произошло по факту. С прогнозами у них проблемы.
P.S. А когда второй раз был?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:58
Я же писал: когда прогнозы МВФ совпадали с реальностью? Хоть раз такое было? Они отлично описывают то, что произошло по факту. С прогнозами у них проблемы.
P.S. А когда второй раз был?
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов.
Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища.
Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.
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