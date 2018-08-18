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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:01
_Mykola_ написав:
Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.
В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов.
Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища.
Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:08
reus написав: kingkongovets написав:reus
та есть и много, просто они не доходят до массмаркета
зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Я раньше снимал в ФК-1 па 3000
Ценник там был конский, покупать не выгодно.
В общаге снимаю место для велосипеда в гараже. 15 евро - семестр.
Где-то 15 великов стоит. Думаю по божески.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:13
airmax78 написав:
Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.
Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:47
Faceless Идеи мессианства охватили ветку. Как всегда бывает в смутные времена. Раньше нам вполне хватало одного Либо. Но теперь на его место метят многие.
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