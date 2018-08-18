RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4368436943704371>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.

В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов.
Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища.
Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.
Vlad442
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:08

  reus написав:
  kingkongovets написав:reus
та есть и много, просто они не доходят до массмаркета

зы:
интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем

Я раньше снимал в ФК-1 па 3000
Ценник там был конский, покупать не выгодно.


В общаге снимаю место для велосипеда в гараже. 15 евро - семестр.
Где-то 15 великов стоит. Думаю по божески.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:13

  airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.


Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:Так що не заморачувайтесь і уважно слухайте мене, я знаю про, що кажу.
Я ніколи не помиляюсь.

Зображення
:mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27358
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 6521 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:47

Faceless Идеи мессианства охватили ветку. Как всегда бывает в смутные времена. Раньше нам вполне хватало одного Либо. Но теперь на его место метят многие.
airmax78
 
Повідомлень: 34959
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:41

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.

В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов.
Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища.
Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.


Смешные вы такие, рокетчики. Когда новостной фон и статистика вам благоволят, вы их используете и убеждаете нас, что "рынок логичен". А когда наоборот - сразу прячетесь в кусты за простецкие фразочками типа "есть аналитика, а есть реальная жизнь" :lol:

Это уже история, но вы почитайте - тут и про рост минимальный зарплаты, и про рост средней зарплаты в конкуренции с Польшей, и про "крепость" гривны, и про инфляционные риски, и про потребительские настроения, и даже про рост рейтинга Украины в списке стран Doing Business...

Ну такие прям грамотные, когда есть за что ухватиться в повышении ценника :mrgreen:

20 декабря 2018. Крупнейшие игроки рынка недвижимости прогнозируют рост цен на жилье в столице и Украине
https://100realty.ua/articles/cto-budet ... -2019-godu

Зато когда новостной фон меняется на негативный и макроэкономика валится, рынок тут же становится нерациональным, падение зарпат и рост безработицы перестают играть роль, а потребительские настроения вообще превращаются в выдумку скучающих социологов :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 15 чер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 2346 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.
достали уже обсуждать неприятности человека, ну влетел и шо, с кем не бывает? Отобьёт еще своё, когда нибудь.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 06.04.16
Подякував: 847 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:56

Патамуша сбережения либо приумножаются, либо сохраняются. Причем сугубо для кржн. И никогда не тратятся!! :)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2869
З нами з: 15.02.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:00

  vitaliian написав:
  _Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.
достали уже обсуждать неприятности человека, ну влетел и шо, с кем не бывает? Отобьёт еще своё, когда нибудь.

Так ведь отбил уже давно. Все-таки какой у нас народ сострадательный и сердобольный. Чужую потерю - сильнее чем свою переживает. Это потому что православные.
airmax78
 
Повідомлень: 34959
З нами з: 25.10.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 4090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:43

airmax78, в нашем злом обществе так мало возможностей порадоваться. Максим, не лишайте нас этого. Расскажите о своем влете на полтос.
И по возможности , в этот грядущий кризис нас не разочаруйте. Чтобы не меньше обычного!!
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2869
З нами з: 15.02.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4368436943704371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18522 3037038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 20:46
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197911
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13740
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16498)
15.06.2020 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.