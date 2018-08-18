Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.
В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов. Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища. Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.
kingkongovets написав:reus та есть и много, просто они не доходят до массмаркета
зы: интересно кто из форумчан (это ж финансовый форум ёмаё) снимают паркоместа и по чем
Я раньше снимал в ФК-1 па 3000 Ценник там был конский, покупать не выгодно.
В общаге снимаю место для велосипеда в гараже. 15 евро - семестр. Где-то 15 великов стоит. Думаю по божески.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.
Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
_Mykola_ написав:Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.
В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов. Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища. Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.
Смешные вы такие, рокетчики. Когда новостной фон и статистика вам благоволят, вы их используете и убеждаете нас, что "рынок логичен". А когда наоборот - сразу прячетесь в кусты за простецкие фразочками типа "есть аналитика, а есть реальная жизнь"
Это уже история, но вы почитайте - тут и про рост минимальный зарплаты, и про рост средней зарплаты в конкуренции с Польшей, и про "крепость" гривны, и про инфляционные риски, и про потребительские настроения, и даже про рост рейтинга Украины в списке стран Doing Business...
Зато когда новостной фон меняется на негативный и макроэкономика валится, рынок тут же становится нерациональным, падение зарпат и рост безработицы перестают играть роль, а потребительские настроения вообще превращаются в выдумку скучающих социологов
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 15 чер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78, в нашем злом обществе так мало возможностей порадоваться. Максим, не лишайте нас этого. Расскажите о своем влете на полтос. И по возможности , в этот грядущий кризис нас не разочаруйте. Чтобы не меньше обычного!!