Додано: Пон 15 чер, 2020 19:41

Vlad442 написав: _Mykola_ написав: Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится. Странные какие-то прогнозы... если владея такой информацией, так влететь два раза. Что-то явно не сходится.

В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов.

Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища.

Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден. В чем проблема аналитиков и чем они отличаются от инвесторов.Аналитик это человек, которого учили анализировать информацию и строить модели. Они верят, что рынок логичен, подчиняется каким-то правилам, строят модели и до последнего следуют им - трудно отказаться от своего детища.Инвестор тыкается наугад и учится на своих ошибках. Он понимает, что поведения рынка находится за пределами его понимания, поэтому ведет себя более осторожно (или временами более неосторожно) и легче принимает изменения, которые видит, потому что менее предубежден.



20 декабря 2018

Смешные вы такие, рокетчики. Когда новостной фон и статистика вам благоволят, вы их используете и убеждаете нас, что "рынок логичен". А когда наоборот - сразу прячетесь в кусты за простецкие фразочками типа "есть аналитика, а есть реальная жизнь"Это уже история, но вы почитайте - тут и про рост минимальный зарплаты, и про рост средней зарплаты в конкуренции с Польшей, и про "крепость" гривны, и про инфляционные риски, и про потребительские настроения, и даже про рост рейтинга Украины в списке стран Doing Business...Ну такие прям грамотные, когда есть за что ухватиться в повышении ценника. Крупнейшие игроки рынка недвижимости прогнозируют рост цен на жилье в столице и УкраинеЗато когда новостной фон меняется на негативный и макроэкономика валится, рынок тут же становится нерациональным, падение зарпат и рост безработицы перестают играть роль, а потребительские настроения вообще превращаются в выдумку скучающих социологов