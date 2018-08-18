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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4368436943704371

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 103
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
13
знизяться в межах 10%
32%
33
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
16%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Это ближе к реальности. 3000-3500 имхо потолок для сдачи в аренду паркоместа в Киеве. При чем это в центре.

В НЛ мой приятель живет, грит, что 200-250 у.е. В ФК- 1, 3500 грн

Зображення
Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.
Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!
И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?

П.С. есть конечно стоянки и по 25грн, но это временно.

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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:02

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Сыграю за команду обвалистов. Вчера прогуливался в центре, обратил внимание на здание Министерства образования. В общем-то достаточно одного взгляда на это здание, чтобы понять, что у нас происходит с образованием.


Поясните. Не понял мысль. Остаю от жизни вне Украины.


Акурт, спасибо за обьяснение.
Так и думал. Знаю оттуда одного человечка.
Раскажу потом как нибудь историю по теме сообщения.
Сгласен, бабло там коситься непадецки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:06

  Hotab написав:airmax78, в нашем злом обществе так мало возможностей порадоваться. Максим, не лишайте нас этого. Расскажите о своем влете на полтос.
И по возможности , в этот грядущий кризис нас не разочаруйте. Чтобы не меньше обычного!!

Хотаб, я форум не разочарую. Покупка квартиры - это ничто по сравнению с ремонтом. Вот где вас могут поиметь на все деньги мира. При чем если при покупке квартиры у вас теоретический лимит есть (цена квартиры), то при ремонте - лимита нет.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:09

  5396669 написав:Вам так для информации.... раз уж тут любят вспоминать/упоминать Кривой Рог.
Крытое место на обычной автостоянке 35 грн/сутки! Еще и входные нужно заплатить 3000грн если посчастливилось урвать освободившееся место! 1000грн в мес, за обычную стоянку в Кривом Роге!
И вы говорите 3000-40000 в Киеве с лифтом в паркинг дорого?


так а чего вы не в кривом роге покупаете тогда?
я хотел для себя ситуацию с ценами и спросом выяснить и выяснил
но вас же никто не собирается переубеждать - сдавайте хоть по десятке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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